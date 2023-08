De allra flesta som kör bil har nog reagerat på prisökningarna vid macken när vardagen närmar sig igen efter semestertider. Oljepriset är just nu extremt högt, inte minst till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Muharrem Demirok (C) påstår däremot att bränslet nu är rekorddyrt, det stämmer inte. Under förra våren när S styrde med stöd från C toppade dieselpriset på hela 28 kronor och bensinen på 24 kronor.

Det är djupt provocerande att kritik nu kommer från samma vänsterpolitiker som bär ansvaret för Sveriges höga bränsleskatter och extrema reduktionsplikt. Om oppositionen hade fått bestämma hade det blivit en betydligt dyrare och dystrare utveckling för landets bilägare. Det var den socialdemokratiska regeringen med hjälp av C som såg till att Sverige fick världens dyraste diesel och ett av världens högsta bensinpriser.