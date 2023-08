Försvunnen person återfunnen – sökinsatsen avslutad

Polisen drog på tisdagen igång en sökinsats efter en man som anmälts försvunnen i närheten av Fyrsjön, söder om Hammerdal i Strömsunds kommun. Senaste kontakten med mannen ska ha då varit via telefonsamtal till natten mot tisdag.

En sökinsats inleddes och polisen efterlyste samtidigt tips och och iakttagelser från folk som kunde ha sett någonting.

Sent på tisdagskvällen, vid 22-tiden, meddelar polisen via sin hemsida att mannen återvänt på egen hand och är anträffad. Polisen tackar allmänheten som hjälpt till med tips och annat under insatsen.