Ett år av kris för ÖFK – det här har hänt

■■ ÖFK ser under torsdagskvällen ut att klara målet att samla in de åtta miljoner kronor som krävs för att klara nästa års elitlicens. Arbetet pågår dock för fullt fram till midnatt, när pengarna måste vara inne, och beskedet om ÖFK lyckats väntas komma komma under fredagsmorgonen.