Det är ingen som bastar naken på relaxen på Storsjöbadet. Alla ska, och gör så som det står i reglerna på dörrarna in till bastuna, skyler sig. Och sitter på handduk. Alla har handukar runt sig.

Jag har själv problem med lungorna och bastar gärna i ångbastun som jag tycker ger mig en bra andningsfunktion, jag vill inte utsätta mig för risker att bli sämre i min andning. Har därför sagt detta till den som har baddräkt i torrbastun, eftersom det kan ge problem.

Att de allra flesta följer och förstår dessa regler verkar inte spela någon roll, eller att andra människor kan få besvär. Att göra det till något kvinnofientligt tror jag bara inte på, för folk bastar för att njuta av det, inte något annat.

Det finns fler problem med hygien på badhus – en del män har kalsongerna på sig under badbyxorna, en del kvinnor duschar med bikinin på. Då smutsas bassängerna ned och kloret genererar nedbrytningsgaser. Detta är onyttigt att inandas och därför finns det fläktar i alla badhus. Det finns inga fläktar i torrbastuna, därför ska man inte ha in klorvatten in där!

Märta Gustafssons fråga om vem som tycker det är viktigt att kvinnor ska basta nakna är ju inte korrekt, för det är samma regler för alla, och ingen är naken.