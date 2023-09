Joakim Gren (S) svingar sannerligen vilt i sitt inlägg. Han är en övertygad socialdemokrat som nu tycker att Moderaterna ska be sina väljare om ursäkt.

Med all respekt Joakim Gren, Socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten i Sverige under 75 år och hade även regeringsmakten under de senaste åtta åren till och med valet 2022 ,så det är väl knappast M som borde sitta med skämskudden?

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Joakim Gren skriver vidare att han är intresserad av politisk historia vilket är lovvärt. Dessvärre är han inte särskilt uppdaterad i aktuell politik för då skulle han ju veta om att Saila Quicklund i valrörelsen tydliggjorde att M i Berg och Saila själv säger nej till uranbrytning i Bergs kommun.

Detta kvarstår självklart. Att regeringen skulle vilja se en uranbrytning i Bergs kommun samt att det kommunala vetot skulle upphöra är rena lögner från Joakim Gren.

Joakim går vidare till angrepp mot Linda Borg och anser sig tvungen att recensera en debattartikel som han inte tycker tar upp ett tillräckligt viktigt och angeläget ärende.

Eftersom regelverket kunde missförstås tidigare och risken fanns att politiker fick ut för mycket ersättning så tycker Joakim tydligen att det är lika bra att politiker inte får ut något arvode alls.