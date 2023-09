Ett exempel på en regnbåge som letade sig upp i ett av Storsjöns biflöden och störde vild fisk mitt under pågående reproduktion. Detta får inte upprepas.

Senast i våras kom rekommendationen att inte äta Storsjöfisk för ofta, med anledning av att länsstyrelsen konstaterat förhöjda halter av miljögifter i delar av Storsjöns fiskbestånd. Det rör sig framför allt om PFAS, dioxiner, och PCB, men till viss del även kvicksilver.

Till det går att lägga det uppmärksammade problemet med Cryptosporidium, en sjukdomsframkallande mikroorganism, som upptäcktes i Storsjön 2010.

De vilda bestånden av fisk är också under hård press i Storsjön, på grund av att bland annat kanadaröding, nors och bäckröding konkurrerar om livsutrymmet och födan. Ett antiklimax nåddes under 2021–2022 då tusentals förrymda regnbågar spred sig över Storsjön, där det bland annat gjordes fynd av lekfärgade regnbågar som letat sig upp i Storsjöns biflöden och konkurrerade med vilda fiskar under pågående reproduktion. Även i det rikskända öringvattnet Dammån, där Storsjööringen har sin barnkammare, gjordes det fynd av regnbågar.