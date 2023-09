Juni 2022 var Jämtkrafts genomsnittspris 26,58 öre

Först i juli började det hända saker och priset steg till 39,06 öre.

I augusti var priset nere på 34,66 för att kraftigt stiga till 87,33 i september.

Egentligen skedde det alltså ingen större förändring förrän i september ett halvår efter invasionen.

I november toppade priset med 130,77 och låg kvar på denna nivå under december och januari 2023, för att under februari, mars, april och maj ligga kring 1 krona per kWh.

Vid denna tid då förbrukningen sjunkit efter vintern, Europa hade försett sig med annat än rysk gas, talades det tidvis om att elpriset var lågt igen, ibland extremt lågt, så att konsumenten till och med fick betalt för att förbruka el.

Allt detta berodde naturligtvis på den nyckfulla vindkraften, som tidvis levererade ett rejält överskott.

Ändå har Jämtkrafts genomsnittspris under juni, juli och augusti legat på 77,77 och 67,18 samt 57,77 öre/KWH dessa månader.

Hur förklarar Nordpool och Jämtkraft att elpriset under denna tid har varit 2–3 gånger högre än Jämtkrafts normalpris före kriget?