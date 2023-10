Punkbroderi, fotokonst och filosofi rivstartade Konstens vecka

Riksomfattande "Konstens vecka" arrangeras varje år under vecka 40. Detta i syfte att skapa uppmärksamhet för konst i alla former. I Östersund rivstartade veckan bland annat med att 20 unga konstnärer visade sitt skapande på Gamla tingshuset. Den samlande kraften för arrangemanget heter Karin Johanna Östlund som driver kulturföreningen Jamtlanta och en second hand-butik i fastighetens källare.