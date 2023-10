IES hävdar nämligen den är en tvåspråkig skola. Formellt är det så på grundskolenivå, där IES har rätt att bedriva undervisning på engelska upp till 50 procent. Men redan på gymnasienivå har den rätten utökats till 90 procent, trots att svenska är Sveriges huvudspråk.

Vilken engelska presterar då personal på IES? Vi har samlat på oss ett antal exempel utifrån IES framträdanden på sociala medier.

Schemaläggningsproblem finns överallt, särskilt på högstadiet, där lokaler, klasser och lärare ska passas ihop. Då blir det ibland gluggar, och vi har väl alla haft håltimmar. På Landskrona IES har man istället håldagar. ”We spent a hole day...” Man passade också på att diskutera vad som gör vissa lärare bättre än andra (”what makes a great teachers”) och reste (fysiska?) verktyg (”... we raised the knowledge, our perspective and tools ...”).

Men ibland är det lättare att leva. Solen skiner, så ock i Borås: ”The sun is shining, and so do we”. Ibland är det bara obegripligt: vad betyder ”here are a few examples of thy have creates”, vilket man fick till i Karlstad. Men den skolan har nog haft annat att tänka på än engelskan. Där har man haft problem med ett mycket intrikat personalärende i stället för att skapa den trygga miljö man utlovar.

I Eskilstuna är man inte lika dagsinriktad som i Borås. Här är man mer intresserad av innehållet, och konstaterar att ”Education is an investment for the feature”. Antagligen avses innehållet i någon långfilm, för ingen som säger sig vara kompetent i engelska skulle väl ändå förväxla ”feature” med ”future”?