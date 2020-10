11 nya fall av covid-19 i länet sedan gårdagen

Fyra personer med covid-19 är inlagda på Östersunds sjukhus. Två av dem vårdas i intensivvård.

Uppgifterna redovisas av Region Jämtland Härjedalen fredag 30 oktober.

Totalt har 1 657 personer i länet efter provtagning visat sig bära på smittan sedan pandemin bröt ut. Hittills har 47 845 prover tagits inom Region Jämtland Härjedalen.

Smittspridningen är hög i länet. Under vecka 42 hade Jämtlands län tredje högsta antal smittade per capita i landet, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Då hade regionen 81 smittade per 100 000 invånare.

Statistiken för vecka 43 visar att smittspridningen sjunkit i Jämtlands län.

Under den veckan var antalet smittade 46 per 100 000 invånare. Det kan jämföras med den region som hade högst smittspridning i förhållande till befolkningens storlek, vilket var Region Örebro där 201 fall per 100 000 invånare registrerades. För den vecka vi är inne i nu, vecka 44, finns inte motsvarande uppgifter.

