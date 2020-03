1177 i Östersund under hårt tryck – lanserar nytt nummer för coronafrågor

– Vi har en enorm belastning på telefonsjuksköterskorna just nu. Vi har bemannat upp allt vad vi förmår, säger Ylva Lundstedt, verksamhetschef på sjukvårdsupplysningen i Jämtlands län.

Vanligtvis tar man i Jämtland emot cirka 9 000 samtal per månad. Det är svårt att redan nu säga hur den siffran har förändrats.

– Vi ser en ökning från dag till dag. Men det har inte pågått så länge så att vi kan gå en månad tillbaka och se, säger Ylva Lundstedt.

Exakt hur den extra bemanningen ser ut varierar under olika tider på dygnet. Men vid klockan 13.30 på torsdagen, då man vanligtvis har fyra sjuksköterskor som svarar i telefon, så sitter där nu åtta. De tider då trycket är som störst är tidigt på morgonen, vid lunchtid och på eftermiddagen efter arbetstid.

Under onsdagen satt som mest 35 jämtar i kö för att komma fram till 1177. Den som väntade längst gjorde det i en timme och en minut.

– Gårdagen var den dag som vi har haft som mest tryck.

1177 är en nationell tjänst som regionerna tillsammans samarbetar kring. I takt med allt fler konstaterade coronafall i främst Stockholm och Västra Götaland har oron ökat och därmed också antalet samtal. Det har i sin tur påverkat belastningen på telefonlinjerna. Så trots att bemanning finns lokalt så kan det fortfarande bli så att man inte når fram när man ringer. Inera, leverantören av tjänsten, har under torsdagen utökat antalet linjer in i systemet.

Belastningen har också gjort att myndigheterna vill vara tydliga med vart man ska vända sig för olika typer av frågor. Det nationella informationsnumret 113 13 ska man som medborgare ringa vid allmänna frågor om viruset, till exempel om man kan öppna ett paket från utlandet, eller hur man ska gå till väga om man träffat någon som varit i riskzonerna för smittan.

Den som varit i ett område där smittspridningen pågår (Kina, Sydkorea, Iran, Italien, österrikiska Tyrolen) och känner av influensasymtom, hänvisas fortfarande till 1177. Från och med torsdagen finns nu dessutom möjligheten att via ett knappval bli kopplad direkt till en speciellt dedikerad coronalinje.

– Sen har man också möjlighet att ringa till sin hälsocentral om man inte kommer fram till 1177. De flesta hälsocentraler har öppna telefontider, säger Anna Fremner, biträdande primärvårdschef på Region Jämtland Härjedalen.

Fakta 1177 och coronapandemin

RING 1177

Om du har hosta, feber eller andningsbesvär och varit i ett område där smittspridning pågått eller om du under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som är sjuk i covid-19. Om det är svårt att komma fram på grund av långa köer, försök ringa igen, tiderna i kön varierar under dygnet. Om du har symptom så avvakta hemma under tiden.

BESÖK 1177.SE

För att få råd om hur du kan minska risken att bli smittad och smitta andra, eller om du är sjuk och behöver tips och råd om vad du kan göra hemma för att må bättre, besök 1177.se.

RING 113 13

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19, ring det nationella informationsnumret 113 13.

FRÅGOR OCH SVAR

Frågor och svar om coronaviruset och covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

HAR DU EN BOKAD TID I VÅRDEN?

Om du är sjuk på något sätt, är förkyld, har säsongsinfluensa eller har covid-19, stanna hemma och ring den mottagning eller hälsocentral där du fått en tid för att boka om den.

Via Frösö hälsocentrals hemsida kan du dessutom chatta med och ställa frågor till vårdpersonal

(Källa: Region Jämtland Härjedalen)