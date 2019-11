19-årige jättetalangen slog till igen – körde hem karriärens största seger

Det var i V75-1, Silverdivisionens final, som Djuse och From The Mine pressade favoriten Ural till galopp i första kurvan efter en tuff öppning. I mål var ekipaget överlägset och vann med två längder ner till Ebony Boko på andraplatsen. Segern innebar 300 000 i prispengar och är Djuses största framgång under hans unga men framgångsrika karriär.

– Inför loppet trodde jag inte att vi skulle få ledningen men jag såg att travet inte flöt för Ural in i svängen, då körde jag på och han galopperade. När vi sedan fick ledningen kändes det faktiskt som vi var i mål, säger Djuse till TT efter segern.

Segern var Magnus Djuses 108:e i år och totalt har han nu kört in 8 165 463 kronor under året.

Under fredagen klättrade Magnus också något närmare brorsan Mats i kuskchampionstriden hemma i Östersund efter tre nya segrar. Mats, som tog en seger under fredagen, leder fortfarande med 20 segrar före Magnus på 18. Närmast bakom bröderna Djuse jagar Per Linderoth på 13 segrar.