19:e plats för Ponsiluoma – när svenskarna sköt bort sig

Väderförhållandena var perfekta för åkarna när det var jaktstart i franska Annecy. Martin Ponsiluoma hade en stark sprint bakom sig där han slutade på en 15:e plats – tredje gången han lyckade slå sig i bland topp 15 i karriären.

Ponsiluoma bommade ett skott i första, andra och tredje skyttet i jaktstarten och fick se sig ramla ner till en 19:e plats.

Flera av svenskarna hade problem med skyttet under lördagen. Sebastian Samuelsson bommade sex skott och kom in i mål på en 39:e plats, Jesper Nelin kom på in på plats 40 med fem bom och Torstein Stenersen 52:a med fem bom. Peppe Femling sköt bäst och missade endast ett skott men det räckte bara till en 35:e plats.