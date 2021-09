20 år sedan terrordåden som skakade världen

Så uppmärksammas 20-årsdagen

Den 11 september, på tjugoårsdagen av terrordåden mot USA:s östkust, välkomnas anhöriga till minnesplatsen Memorial Plaza i New York. Det ligger på södra Manhattan, där tvillingskraporna en gång stod. Under minnesceremonin kommer alla offers namn att läsas upp av en familjemedlem. Det direktsända programmet inleds klockan 8.30 och beräknas pågå till klockan 13. Sammanlagt sex tysta minuter hålls, vid de tidpunkter då de fyra flygplanen störtade in i respektive tvillingskrapa, försvarshögkvarteret Pentagon och i ett fält i Pennsylvania samt då respektive skyskrapa kollapsade. På kvällen lyses New York-himlen upp av "Tribute in light"– en ljusmanifestation som hedrar minnet av terrorns offer. Källa: 9/11 Memorial & Museum