4 000 inställda operationer i Östersund – kommer ta år att jobba ikapp: ”Bygger fortfarande skuld”

På grund av coronapandemin har annan sjukvård tvingats sättas åt sidan. Det gäller bland annat planerade, icke-akuta operationer. Totalt har ungefär 126 000 operationer ställts in i Sverige, rapporterar SVT.

För Östersunds sjukhus är motsvarande siffra 4 093 inställda operationer.

Uträkningen baseras på statistik som sjukhusen har skickat till SPOR, Svenskt perioperativt register. Där är Östersunds sjukhus normalflöde beräknat utifrån de första veckorna under 2020, veckorna 3-6. Under den perioden genomfördes i snitt 19,1 planerade operationer på sjukhuset.

– Tidig vår 2020, innan pandemin slog till, hade vi ovanligt bra tillgänglighet, bekräftar Oscar Jakobsen, som är produktionsledare på operation.

Sedan dess har antalet genomförda operationer per dag växlat upp och ner i takt med de olika corona-vågorna.

– Perioden oktober till december 2020 kunde vi operera för fullt i ungefär åtta veckor, sedan kom julledigheten och nästa ordentliga våg. Sedan dess har vi haft mer eller mindre neddraget och en arbetskapacitet motsvarande 70-75 procent, säger Oscar Jakobsen.

Coronapandemin gjorde att snittet från 19 i början av 2020 gick ner till 11,5 – en minskning med 7,7 operationer per dag.

Under 2021 har antalet planerade operationer per dag fortsatt att ligga på samma, betydligt lägre nivå. Fram till 29 juni i år har i genomsnitt 12 operationer genomförts per dag på Östersunds sjukhus. Det gör att skulden för 2021 hittills ligger på 1 291 inställda operationer.

Sammanlagt handlar det om drygt 4 000 operationer som har behövt ställas in på Östersunds sjukhus sedan corona-pandemin började. Det motsvarar 214 extra arbetsdagar.

För att ”komma ikapp” och bli av med skulden kommer sjukhuset på sikt att behöva utföra fler operationer än tidigare; det vill säga ha ett högre snitt än det tidigare normalflödet på 19 operationer per dag.

Om Östersunds sjukhus exempelvis ökade sin arbetsbelastning med 110 procent och genomförde 21 operationer på en dag, skulle det ta skulle det ta nästan sex år att bli av med skulden.

Gunnar Endlund, biträdande registerhållare för SPOR, beskriver såväl Östersunds som hela rikets situation som ”hemsk”.

– Vi ligger 126 000 operationer back och bygger fortfarande skuld, särskilt nu under sommaren då vården alltid måste halvera kapaciteten, när ena personalhalvan jobbar och andra har semester. Det är väldigt få sjukhus i landet som anmäler överkapacitet, konstaterar Gunnar Enlund.

Samtidigt, fortsätter han, är det svårt att se att någonting hade kunnat skötas annorlunda.

– För att klara livet på covid-patienterna var vården tvungen att flytta över anestesi- och kirurgipersonal från operation till intensivvård. Det var rätt att göra så, men de som får lida nu är de som hade elektiva operationer som kunde vänta – och de kan inte vänta hur länge som helst.

Gunnar Enlund och Oscar Jakobsen är överens om att regionerna har en stor rekryteringsutmaning framför sig.

– Det är inte främst operationssalar det råder brist på, utan människor. Framför allt på sköterskesidan är det en reell brist, och där har regionerna en utmaning att locka tillbaka anestesi- och kirurgisköterskor som slutat, säger Gunnar Enlund.

Oscar Jakobsen är inne på samma sak:

– Kommer vi ha vårdplatser? Hur det blir framöver hänger väldigt mycket på det.