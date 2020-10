50-åring man ansöker om skadestånd – satt anhållen efter kvinnas död

Mannen anhölls 5 juli efter det att en kvinna med allvarliga skador förts in akut till Östersunds sjukhus. Kvinnan och mannen hade befunnit sig i samma bostad under tillfället då kvinnan ådrog sig sina skador.

Kvinnan avled dessvärre av sina skador innan dess hon hade kunnat höras. Utredningen fortgick men med anledning av kvinnans bortgång förändrades brottsrubriceringen till att gälla misstänkt grov misshandel och vållande till annans död.

13 oktober så meddelade chefsåklagare Stefan Ekeroth vid åklagarkammaren i Östersund att han tagit beslut om att lägga ner förundersökningen. Anledningen till detta var att man inte kunnat utesluta att kvinnans skador hade orsakats av en olycka.

Mannen som är i 50-årsåldern satt frihetsberövad från 5 juli till 8 juli i år. Han vill nu att Justitiekanslern tar ställning till om han har rätt till de 5 000 kronor i ersättning som han nu ansökt om.

Tidigare har mannen ansökt om och fått ersättning av Justitiekanslern. Då frihetsberövades mannen under en utredning gällande grov kvinnofridskränkning och satt då anhållen under ett antal dagar under våren 2020.

Även där avslutades förundersökningen utan att ha lett till åtal. Mannen fick vid det tillfället rätt till 10 000 kronor i ersättning.