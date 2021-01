60 miljoner fanns redo för en ny inomhushall – vad hände med planerna?

Det verkade nästan vara en icke-fråga.

Samtliga allsvenska klubbar såg ut att lyssna till Svensk Elitfotbolls avrådan och välja bort sol och värme för att i stället stanna kvar på hemmaplan för det årliga försäsongslägret.

Men för två veckor sedan flög Östersunds FK ner till södra Spanien för att i tre veckor vässa formen inför Svenska cupen-premiären mot Landskrona 21 februari.

Beslutet väckte en hel del reaktioner.

Sportens Fredrik Sjölund skrev bland annat:

”Svensk fotboll måste stå på rätt sida i den här krisen hela vägen. Och det betyder att klubbarna ska göra rätt för sig och föregå med gott exempel. Det gör inte ÖFK”.

ÖFK försvarade sitt beslut med de dåliga förutsättningarna i Östersund, den allt för lilla planen i ÖP-hallen, snön och kylan på Jämtkraft Arena.

Alternativet med Nordichallen i Sundsvall sköts ner med hänvisning till att laget inte skulle kunna gå in i samma ”bubbla” och att träningen på konstgräset innebar en förhöjd skaderisk.

Falkarnas tidigare ordförande, Joakim Castberg, valde på ÖP-Sportens Facebook-sida att lyfta frågan om en ny inomhushall i Östersund och riktade kritik mot kommunen:

”Ang en ny fullstor hall för fotboll så är det väl även kommunen som har stoppat ett bygge som skulle finansieras av lokala företagare? Kommunen ville inte släppa marken för den skulle användas till något annat, oklart vad?”

Anders Lindh hänger över bordet med ritningarna framför sig och tittar in i kameran.

– En sådan här hall öppnar ju upp för fler möjligheter. Då kan vi ha landskamper, ÖFK skulle kunna spela mot ett storlag under vintertid och slipper skotta sin plan och större evenemang kan flytta in under tak om vädret blir för dåligt.

Intervjun med LT publicerades i början av december 2018.

I den berättade vd:n för Honesta, företaget som bland annat driver Storsjögymnasiet, att fem-sex företagare står redo att finansiera en ny hall i samma storleksklass som Friends Arena i Solna.

Inte nödvändigtvis för att ÖFK skulle ha bättre träningsmöjligheter på vintern. Hallen var framför allt tänkt för de fotbollsspelande ungdomarna.

Men därefter har det varit tyst.

Så jag hör av mig till Anders Lindh för att uppdatera vad som hände med 60-miljonershallen.

Han svarar i ett sms att inget har hänt, att bollen alltjämt ligger hos kommunen, och nämner att de troligtvis kommer satsa på andra kommuner.

Han tillägger dock att han aldrig helt lyckats släppa projektet och avslutar med att skriva:

”Vi vill placera och bygga hallen mellan Hofvallen och Berners, men denna mark har Jamtli sagt att de vill ha, så där blev det stopp. Annars hade en hall stått där för fyra år sedan”.

När diskussionerna om en ny inomhushall togs upp i ett medborgarförslag under 2018 konstaterade mark- och exploateringschefen Bengt Gryckdal i ett yttrande att ytan där gamla Z-hallen låg skulle vara lämplig för en ny fotbollshall.

Han hänvisade dock vidare till kultur- och fritidsnämnden som intern ägare av marken.

De avslog då medborgarförslaget med motiveringen att kommunen höll på att utreda vilka idrottsanläggningar som behövde byggas de kommande åren.

Två månader senare låg rapporten Utveckling av idrottsanläggningar och aktivitetsytor i Östersunds kommun från kultur- och fritidsnämnden klar.

I den har man rankat behoven utifrån tre olika nivåer. Fotbollshall placerades i det mellersta facket, medelhögt, tillsammans med kampsportsanläggning, skyttehall och konstgräsplaner.

”Fotbollen är största idrotten i kommunen. Det saknas tillgång till inomhusytor. Fullstor 11 personers inomhusyta med konstgräs saknas helt”, står att läsa i rapporten.

Frågan kvarstår: Om behovet finns och pengarna till att bygga hallen fanns redo – varför hände inget med Anders Lindhs planer?

Johan Palm är chef för kultur- och fritidsförvaltningen och säger att det finns flera perspektiv att ta hänsyn till när det kommer till diskussionerna om en ny fotbollshall.

Det ena berör finansieringen och det andra placeringen.

Enligt Palm finns det ett politiskt uppdrag om att göra effektiviseringar och faktiskt minska kostnaderna.

– Där har man politiskt varit tydlig med att det ska vara idrotten som ska bära den huvudsakliga kostnadsminskningen inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Där menar Lindh dock att kommunen ”bara” skulle behöva stå för vatten och avlopp samt el och data.

”Så vi efterfrågade inga andra medel eller driftpengar”, skriver Lindh.

Palm hänvisar också till en fördjupad översiktsplan för Stadsdel norr som antogs 2007.

I den står att läsa följande om det aktuella området:

”Här föreslås att idrottsverksamheten flyttas från området på sikt och att marken istället nyttjas för i första hand expansion av Jamtli-området.”

Visserligen revs Z-hallen 2014, men i fjol blev den nya konstgräsplanen på Hofvallens B-plan klar.

Även om Jamtli i dag inte har några pågående projekt kopplade till området menar Johan Palm att det inte kan uteslutas längre fram i tiden.

– Långsiktigt, inte närmaste fem åren men en utveckling 20, 30, 40 år fram i tiden, är det något man måste ta i beaktan och diskutera kring, säger han.

Här någonstans verkar frågan nå vägs ände. Den bilden delar även Per Lundgren, (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

– Markfrågan måste vara det som stjälpt det här, konstaterar han och tillägger samtidigt:

– Det går ju att pröva den igen, men det är inget initiativ från oss i alla fall.

Då får de testa en gång till?

– Precis. Och det kan vara olika lägen utifrån hur det ser ut. Nu har vi så mycket annat att bita tag i med inställda Storsjöcuper och allt möjligt.

Men du stänger inte dörren om frågan skulle lyftas igen?

– Nej, det ska man väl aldrig göra. Absolut inte. Det går säkert att pröva. Får man ett bra underlag så kan man alltid titta på det.

Pär Johansson, vd på företaget Worxafe, var tillsammans med Anders Lindh en av personerna som drog i trådarna för drygt två år sedan.

Han utesluter inte att fotbollshallen skulle kunna byggas om kommunen skulle vända i markfrågan.

– Det skulle gå att genomföra om man vill det. Så är det ju. Absolut. Så får man väl ta fram ritningarna igen.