97 nya fall – så stor är smittspridningen i din kommun just nu • Rekordnotering i Strömsund • Grafik

På Östersunds sjukhus vårdas just nu 13 personer med covid-19. Tre av dem, varav en kommer från ett annat län, är i behov av intensivvård. Det är en färre än under gårdagen.

Inga nya dödsfall har inträffat på sjukhuset. Sedan första covidpatienten lades in har 414 skrivits ut från därifrån.

De senaste två veckorna har en rekordstor andel av befolkningen i Strömsunds kommun testat positivt för covid-19.

Totalt har 230 sjukdomsfall påträffats, vilket innebär 2 002 fall per hundratusen invånare. Ingen länskommun har under pandemin haft så många fall per capita.