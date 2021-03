Åkarna fick ta över som ledare – då blev det svensk succé: ”Visar att vi verkligen är ett lag”

Skidskyttelandslaget ledartstab tvingades till karantän under helgens världscuptävlingar i Nove Mesto efter att tränaren Mattias Nilsson testats positivt under lördagskvällen. Det hindrade däremot inte Sveriges åkare från att start under dagens stafetter.

Däremot fick de klara sig utan ledarstaben på plats vid dagens stafetter. I stället fick bland annat Mona Brorsson och Gabriel Stegemyr kliva in och hjälpa till. Det visade sig bli svenska framgångar ändå när Sverige först inledde med en tredjeplats i mixedstafetten och därefter med seger i singelmixedstafetten.

– De visar verkligen att vi är ett lag med aktiva som frivilligt vill hjälpa till och ställa upp för de andra så vi kan genomföra stafetterna. Sedan att det går superbra, det är ännu mer glädjande, säger Uusitalo.

Redan under morgondagen reser skidskyttarna hem till Östersund för att ladda inför världscupen på hemmaplan i veckan. När ledarstaben får eller kan resa hem är i dagsläget oklart.

– Att det blir tävlingar är inga frågetecken. Det är bara hur vi ska organisera oss men det får vi se vilka vi kan spela med, säger hon.

Förbundet meddelar att en lägesuppdatering kommer att komma under morgondagen klockan 10:00.