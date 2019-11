Akhenaton och ljusets religion – nu livesänds Philip Glass berömda opera på folkets hus i Bräcke

Den berömde lettiske egyptologen Erik Hornung har jämfört den fornegyptiske Akhenaton med den kände 1900-talsfysikern Albert Einstein i deras tanke om att se ljuset som nyckeln för att förstå tillvarons väsen. Vissa har till och med velat tillskriva faraon den första ansatsen till vetenskapligt tänkande.

Sambandet mellan de två storheterna såg också den amerikanske kompositören Philip Glass när han skrev sin uppmärksammade porträttrilogi under 1970- och 80-talet. De tre operorna inleddes just med en skildring av Einsteins tänkande och kosmologi i ”Einstein on the Beach” (1976) och följdes av ”Satyagraha” (1979), om indiern Mahatma Gandhis icke-våldsfilosofi, och avslutades med berättelsen om religionsstiftaren Akhnaten i operan med samma namn som uruppfördes 1984. I sin trilogi vill Glass skildra tre människor som revolutionerande förändrat världen genom sitt sätt att tänka, Einstein som vetenskapsman, Gandhi som politisk aktivist och Akhenaton som religionsstiftare.

”Akhnaten” är en den mest ”lättlyssnade” och publiktillvända i trilogin. ”Einstein on the Beach” är musikaliskt sett extremminimalistisk och ”Satyagraha” tämligen oratorisk. Den avslutande operan framförs i stället av en orkester i storlek med dem som fanns under tidigt 1800-tal, en blandning av blås- och stråkinstrument som i en pulserande monoton musik med mycket mörk klar klang för oss in i ett transliknande tillstånd när vi färdas till en fjärran tid och en svunnen värld.

Det finns en berättare, ”Skrivaren”, som talar för oss på ett språk vi känner till (i det här fallet engelska) och Akhenatons ”Stora solhymn” sjungs på publikens eget språk, men de flesta av sångerna framförs på fornegyptiska, akkadiska och bibelhebreiska. Texterna är hämtade från faraons egna religiösa texter, dekret och politiska korrespondens samt ”De dödas bok”, egyptiernas mystiska och mytiska instruktion för begravningar och vägvisning till livet efter döden.

Operan för oss till mitten av 1300-talet före Kristus där den avlidne faraon Amenhotep III begravs för att förenas med solguden Ra (eller Amon-Ra), de egyptiska gudarnas anfader och härskare. Snart kröns tronarvingen Amenhoptep IV till farao, men när denne talar till folket hävdar han att han blivit ”Akhenaton”, guden Atons ande och att han avsäger sig tron på alla andra gudar. Hans gud är en abstraktion som inte ska dyrkas genom avbilder, utan endast genom tillbedjan och nu inleder Akhenaton sig omvälvande styre som gör honom till en av de viktigaste och mest unika personerna i religionshistorien.

Den verklige Akhenaton blev bara omkring 35 år gammal och kan har varit så ung som tio år när han tillträdde som farao. Alla egyptiska faraoner valde en egen gud att förknippas med när de kröntes, men Akhenaton utsåg inte bara den något obskyra guden Aton som sin andliga ledstjärna, han avvisade uttryckligen alla andra gudomar. Det har diskuterats i vilken mån han införde en ren monoteism i Egypten, men klart är att han för första gången öppnade människans sinne för en sådan religiositet.

När studiet av religionshistoria började ta form som en vetenskaplig disciplin under 1700- och 1800-talet utgick dess pionjärer från att Skapelseberättelsen i Första Mosebok var sann, åtminstone i någon mening. Den första människan Adam kände en Gud, sin skapare. De tidiga religionshistorikerna tänkte sig därför att de första människorna hade dyrkat en Gud och att de sedan genom syndafall och språkförbistringen börjat vända sig till flera avgudar. Intressant nog tycks de gamla egyptierna faktiskt ha haft en snarlik uppfattning, även om den kanske inte hade grund i en historisk händelse som människans skapelse.

Det forna Egyptens rika kultur och religiösa liv är så gåtfullt att även vår tids egyptologer och historiker har svårt att tyda det. Egyptierna tänkte sig att alla härstammade ur ett stort ”Ett”. Innan universum fanns bara ”Intet” och ur detta sprang sedan tillvarons mångfald. Det innebar att det för egyptierna fanns otaliga perspektiv på världen och att dyrkan av en gud inte uteslöt andra gudar, utan att alla gudomar utgjorde en sorts vägar och symboler för andlig fördjupning i alltings enhet. Av det skälet finns det också kombinationer av gudar, exempelvis Amon-Ra som då var både solguden och skapelseguden i en och samma gestalt. Det skiljer sig från exempelvis de gamla grekernas gudar tydligare polyteism vars gudar hade utpräglade personligheter och aldrig uppträdde i kombinationer på samma vis.

Egyptiernas panteon växte fram över lång tid (vi talar om en civilisation som bestod i omkring 4 000 år innan den kuvades av romarna). Först tycks dess gudar andligen representerats genom bilder på olika djur, växter och naturfenomen och därefter fått mänskliga kroppar som kombinerades med olika djurhuvuden. Först med Aton, som avbildades med en solskiva, fick det gudomliga en mer abstrakt form och denne definierades egentligen med solljuset. Det är viktigt att förstå att egyptierna inte tänkte sig att gudarna faktiskt såg ut så som de skildrade dem, utan att det var en sorts poetiska bilder för något sannerligen dunkelt mystiskt och överväldigande heligt.

Redan innan Akhenaton tillträdde som farao hade det som kallats solteologi vuxit fram inom det egyptiska prästerskapet. Amenhotep III tycks ha uppfattat det som ett hot mot de äldre gudarna och den gamla ordningen, och det visade det sig också mycket riktigt vara. Aton, ”Ljuset”, betraktades först bara som en aspekt av den store solguden Ra, men redan under Akhenatons farfar Thutmosis IV:s styre hade Aton blivit erkänd som självständig gudom och den unge guden flyttade sedan ständigt fram sina positioner i gudavärlden och bland människorna.

Akhenaton var inte tilltänkt som farao, han hade en äldre bror, Thutmose, som uppfostrades i det syftet. I stället fick den andligt intresserade Akhenaton redan vid åtta års påbörja sin prästutbildning och det är sannolikt att det var då han kom i kontakt med och influerades av den växande solteologin och dess monoteistiska strävanden.

Själv beskrev Akhenaton att Aton likt ljuset fanns över allt, en närvarande gud som i sig inte kan ses, en sorts genomströmmande kraft eller livgivande kärlek i hela tillvaron. Successivt började han sedan tränga undan de andra gudarna, avbilder plockades bort och namn ändrades. Han stängde tempel och beslagtog det mäktiga prästerskapets (de hade under hans fars tid blivit mäktigare än själva farao) rikedomar och förbjöd bilder gamla gudar. Han anlade också en ny huvudstad, Amarna, med hela fyra Atontempel och flyttade dit makten och det religiösa centret från Thebe där det gamla prästerskapet var starkt. Samtidigt verkar dyrkan av de gamla gudarna levt kvar, även i Amarna där personliga amuletter och andra gudsbilder har återfunnits bland invånarnas kvarlevor.

Tusen år innan de grekiska filosoferna tänkte sig fram till en monoteism och århundraden före att judarna och zoroastrierna började dyrka en gud etablerar inte bara Akhnaten idén om monoteism utan också en idé om sig själv som en länk mellan världen och det gudomliga, en sorts Kristusfigur. Han kallade sig själv ”Den ende Gudens son”. Enligt Akhenaton var det gudomliga något bortom det jordiska och han själv var vägen till detta djupare och högre. Tidigare hade faraonerna bara i en symbolisk mening beskrivit som söner till eller förmedlare av det gudomliga, hos Akhenaton är den relationen betydligt starkare och han tycks själv vara lika mycket gud som människa. Aton var kung i himmelen, Akhenaton kung på jorden.

Det finns de forskare som hävdar att judarna tog intryck av Akhenatons monoteism. Ett skäl till det är att psalm 104 i Psaltaren påminner mycket om hans ”Stora solhymn” till Aton.

Akhenatons religion blev kortvarig, efter hans död avskaffade hans berömde son Tutankhamon monoteismen (även om hans egen namn betyder ”Levande bild av guden Aton”), flyttade tillbaka huvudstaden och kulten till Thebe och återinförde de gamla gudarna igen. Akhenatons religiösa projekt hade då också allvarligt skadat den egyptiska ekonomin som var nära förbunden med det gamla prästerskapet. Dessutom hade maktkoncentrationen under Akhenaton också lett utbredd korruption. Den omfattande rötan i den fornegyptiska statsapparaten dröjde kvar länge och det var först när Horemheb, som varit rådgivare till Tutankhamon och dennes efterträdare, Ay, som den kunde stävjas ordentligt genom hot om allvarliga kroppsstraff för den som hemföll åt den. Horemheb slutförde också projektet att städa undan Akhenatos religion och dess efterdyningar i slutet av 1300-talet förre Kristus genom att helt sudda ut den säregne faraon från annalerna, gömma undan hans monument och förstöra statyer av honom, något som gjorde att västerländska forskare blev varse om Akhenaton först på 1800-talet (efter Kristus).

Under sin korta regeringsperiod hade Akhenaton också en kraftig inverkan på egyptisk bildkonst. Plötsligt började djur och växter avbildas på ett mer naturalistiskt och realistiskt vis och även skildringar av vanliga egyptiers liv från den tiden har återfunnits, något som inte finns från resten av civilisationens årtusenden långa historia. Samtidigt framställdes faraon och hans familj på ett mycket stiliserat vis, deras huvuden är överdrivet avlånga och deras magar runda och svällande, låren är tjocka, medan armarna och benen är smala. Dessa feminina drag är helt i motsattsförhållande till den klassiska egyptiska konst med atletisk bredaxlade och triangelformade manskroppar. Att Akhenaton framträder i en närmast androgyn form kan bero på att Aton beskrevs som ”alltings moder och fader”.

Den faraonska familjen ses nu i bilder som föreställer vardagliga sammanhang och de uttrycker varma känslor för varandra, Akhenaton och hans hustru Nefertiti ses nu leka och gosa med sina barn. Det finns ingenting motsvarade under flera tusen år av fornegyptisk konsthistoria. Sannolikt uttrycker detta Akhenatons idé om Atons evigt strömmande kärlek genom skapelsen och det tycks som att Nefertitis framträdande roll i bilderna och avspeglar att hon hade starkare ställning än tidigare egyptiska drottningar.

När Akhnaton först återfanns av europeiska arkeologen på 1800-talet uppfattades han som en styggelse med sin androgyna, eller rent feminina skepnad, och omgiven av absurd konst. Men vart efter har forskarna kommit att betrakta Akhenaton som en revolutionerande andlig visionär, men bland de lärde går meningarna isär om han var en religiös idealist eller en kallhamrad realpolitiker, sannolikt var han bägge delarna.

