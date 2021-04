Albin fick sladd i tunneln under VM8:an – nu skänker han sin kvaddade bil: ”Annars går den till skroten”

Under torsdagsförmiddagen inträffade en trafikolycka under den 135 meter långa tunneln under VM8:an i Åre då en personbil och skidbuss kolliderade. Ingen person kom till skada och ingen polisanmälan kring händelsen har heller upprättats.

– Det hade droppat från taket i tunneln och fryst till is på vägbanan, så det var riktigt halt, säger Albin Hammarbäck som körde personbilen.

Albin kom körandes österifrån och fick sladd inne i tunneln. Han lyckades häva de tio första sladdarna, men till slut träffade bilen vägräcket och studsade in i skidbussen som kom åkandes från motsatt håll.

Busschauffören Jan-Olof Hammarström lyckades väja till viss del och undvika en frontalkrock.

”Det var glashalt. Passagerarna jublade och applåderade, de tyckte att jag körde så bra eftersom jag undvek frontalkrock”, berättade busschauffören Jan-Olov Hammarström till ÖP på torsdagen.

På torsdagskvällen lade Albin Hammarbäck ut sin tilltufsade bil på Facebook där han undrade om någon ville ha den.

– Jag testar att skänka den till någon som kanske kan laga den, annars får den gå till skroten, säger han och fortsätter:

– Hittills är det några stycken som hört av sig, men ingen som har gett klartecken att de kommer och hämtar den.

Bilen stod på fredagsförmiddagen fortfarande kvar utanför tunneln längs E14.

– Polisen vill att den tas bort därifrån så jag hoppas att någon kommer och hämtar den under dagen annars får jag lösa bärgning.

Bilen går, enligt Albin Hammarbäck, att starta men inte köra. Nu vill han hitta en ny bil så jag kan köra hem till västkusten med all sin packning.

Läs även: Busschauffören Jan-Olof berättar om olyckan i tunneln: ”Passagerarna jublade”

Läs även: Trafikolycka i tunneln under skidbackarna i Åre