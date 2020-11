Äldrevården i Bräcke var bland landets mest coronadrabbade – så ser läget ut i dag

Exakt varför situationen blev som den blev i Bräcke är inte klarlagt. Men Bengt Flykts egen teori har varit, och är fortfarande, att det hör ihop med den tidiga smittan i kommunen. Han påpekar att man redan under sportlovsveckan hade kommuninvånare med bekräftad coronasmitta. Det skulle kunna vara nyckeln till varför just deras äldrevård blivit så illa drabbad. En tidig, stor samhällsspridning som gjorde att viruset kom in även i omsorgen.

Hittills har 14 brukare med covid-19 avlidit i kommunen. Däremot har det inte registrerats någon smitta, vare sig bland personal eller brukare, sedan 17 juli.*

– Då friskskrevs den senaste, säger Bengt Flykt.

I somras lyfte anställda inom omsorgen i Bräcke kommun att det blev kaos när smittan väl kom in. Trots att man sedan länge sett utvecklingen i övriga Sverige och kunnat förbereda sig. De tyckte att man tidigare borde ha diskuterat vilka konsekvenserna kunde bli.

Bengt Flykt delar dock inte den bilden.

– Tvärtom. Den bild jag har fått är att oron var större innan smittan kom in. Och när väl smittan kom in så hade man på något sätt en gemensam fiende, säger han.

– Vi har varit på alla avdelningar på alla boenden och hemtjänstgrupper utom en. Så jag känner inte igen den bilden.

Har ni dragit några lärdomar inför en andra våg?

– Absolut. Det är lite grann som den ovälkomne släktingen. Vi väntar på att den ska komma. Vi är beredd på att den ska komma, vi har en plan för hur vi ska hantera den när den kommer.

– Vi hoppas naturligtvis på att den inte kommer. Men jag räknar med att vi kommer att få smittade brukare och smittade medarbetare.

I somras granskades kommunen av Socialstyrelsen. Bengt Flykt påpekar att myndigheten då inte hittade någonting att anmärka på det granskade boendet. Kommunen ringde även till det lokala smittskyddet under den tuffaste perioden för att fråga om de kunde göra något mer. De ska då ha svarat nej, att Bräcke lyckats hålla smittan från att sprida sig mellan avdelningarna och boendena.

– Även om vi har haft smitta på alla boenden så har det varit en månad mellan alla utbrotten, säger Bengt Flykt.

Nu tycker han att man vet mer om läget och är bättre förberedda för en ökad smitta ute i samhället.

– Man går igenom de rutiner som finns, säkerställer att det finns skyddsutrustning så att vi är beredda och klarar det när det kommer, säger han.

Samtidigt uppmanar han allmänheten till försiktighet.

– Det tål att upprepas att det är ett kritiskt skede nu. Man ska försöka undvika att träffa dem man inte träffar till vardags. Om man inte absolut måste hälsa på sina gamla släktingar och bekanta på äldreboende så kanske man ska avstå det för deras skull.