Alexander tog över etablerade växtbutiken under pandemin: ”Har inte ångrat mig”

Alexander har i grunden ett stort intresse för växter, och när han fick frågan om att ta över och fick fundera lite så kände han att det var nu eller aldrig. Trots pandemitider.

– Jag kände att det måste finnas potential här eftersom det ligger bra med ett centralt läge där många passerar. Anläggningen är dessutom komplett redan från början, säger han.

Nu har det gått nästan fem månader sedan han tog över i början av november i fjol.

Blev det som du tänkt dig?

– Ja, jag ångrar mig inte. Mycket fanns redan färdigt efter min företrädare Kenneth Johansson så det mesta handlade bara om att ta över, säger Alexander.

Det är en onsdag i mitten på mars och det är lugna tider på växtvaruhuset vid Krokomsporten. De två byggnaderna som hör ihop, där butiksdelen finns i den ena och uppdrivningen av växter i den andra, har stått här mitt på gamla E 75:an mot Nälden i mer än två decennier. På Garden center finns förutom Alexander ytterligare två anställda.

Det är ett mjukt, varmt ljus där inne och Alexander går runt och småplockar bland pelargonbladen. Han står i ett hav av gröna små plantor.

– Det är omkring 4 000 plantor här inne, säger han.

– De är till försäljning redan nu även om säsongen ännu inte har kommit igång. Den kommer igång fram emot maj och håller på intensivt under sommaren, säger han.

Det är då lönen för all mödan ska tas. Så även om det är väldigt lugnt just nu ser Alexander fram emot att det blir mer fart under våren och sommaren.

– Det är ungefär som vanligt och som det brukar vara så här års, vi märker av att det börjar komma igång lite med omsättningsjord och fröer. Och snart kommer försäljningen av penséerna igång och därefter alla sommarblommor, säger han.

Bara några veckor efter att Alexander tagit över möttes han av en tuff motgång och utmaning.

När det var som kallast i början på året hakade värmeanläggningen upp sig och levererade inte som det var tänkt.

– Den är föråldrad och började trilskas, så då blev det lite panik med växterna som är väldigt känsliga. Vissa klarar inte om det blir kallare än tio grader då tar de skada, säger Alexander.

Då gick de ut på sociala medier och berättade läget och startade även en utförsäljning av de känsligaste växterna.

– Tyvärr fick vi börja med en sådan, men det blev ju ändå lyckat för efteråt fanns det nästan inte en växt kvar. Det som var tur var ju att vi inte behövde ta alla växter och flytta dem någon annanstans, säger han.

Nu är systemet åtgärdat och i full gång igen. Och skulle det bli något mindre fel kan Alexander själv åtgärda det.

– Jag kan lite grundläggande, men det får ju ta någon timme ibland innan jag får till det.

Alexander Elofsson säger att en ambition han har är att ha fler varor till försäljning. Just nu är växthuset fyllt av små gröna plantor, men i planerna för framtiden finns även buskar, träd, fruktträd, perenner och häckplantor. Dessutom blir det en del örter och grönsaksplantor.

– Ja, jag vill bredda sortimentet. Vi har tänkt att satsa lite mer på ätbart också, alltså tomat, gurka, squash och pumpa, säger Alexander.

Han har även en idé om att kunna kombinera blommor och växter med en liten kafédel.

– Jag har tagit en del kontakter. Det skulle vara trevligt om det gick att ordna så att kunder kunde sätta sig och ta en fika i den här miljön, säger han.