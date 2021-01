Alice Nilsson från Ljungdalen vann bil på nyårsbingon: ”Trodde inte det var sant”

– Min man var på Ica och köpte en lott. Jag hade sagt att nu ska jag inte spela på nyårsafton. Men när jag kom hem låg det en bingolott där. Jag har köpt en till dig, sa han. Nej sa jag, jag skulle ju inte spela. Men då var jag ju tvungen att spela.

Anledningen till att Alice Nilsson inte tänkt spela bingo på nyår var att hon spelat på Bingolottos uppesittarkväll och då försökt ringa in och få vara med på dragningen om en bil. Men efter att ha ringt in flera gånger så gav hon upp och tänkte att nu skulle hon inte försöka igen varken under den kvällen eller på nyår.

Men så kom Alice man hem med en lott ändå – och när hon ringde in på bilen den gången gick det äntligen vägen.

– Jag trodde inte det var sant när de ringde mig. De sa, du ska få vara med på dragning på bilen. Lotta Engberg ringer upp dig.

Blev nu nervös?

– Om jag blev! Jag sa ”detta kan bara inte vara sant”. Hon berättade att jag antingen vann en bil eller 50 000 kronor, så jag skulle inte gå lottlös. Det kom upp siffror som jag skulle dra och jag kände mig lite stressad. Sedan var det precis som någon i huvudet sa ”var lugn och ta födelsedatumet”. Så gjorde jag det och sista draget då sa Lotta, du har vunnit en bil.

Har du vunnit något på bingo förut?

– Ny lott och lite pengar, men det är ju inget i jämförelse med en bil.