”Alla sätt man kan avslöja fuskare är bra” – Helena Ekholm på pallen flera år efter tävling

Helena Ekholm tävlade i världscupen och på de stora mästerskapen mellan 2005–2012 och gjorde en riktig kometkarriär som innebar bland annat tre VM-guld, världscupseger i både totalcup och distanscupen, bragdguld, årets idrottskvinna och ett Jerringpris. Samtidigt har det visat sig i efterhand att alla hennes konkurrenter inte haft rent mjöl i påsen. Vissa kanske till och med ska vara mer oroliga än någonsin att åka fast för dopning.

Som vi tidigare berättat har nu forskare i Umeå tagit fram en metod som ska kunna avslöja om en idrottare dopat sig med hjälp av att injicera sitt eget sparade blod. Kortfattat kan man med den nya tekniken se förändringar som blir i molekylerna vid just sådan dopning, något man inte kunnat hittills.

När flera längdskidåkare avslöjades vid VM 2019 var det efter en polisutredning och inte tack vare dopningstester. Dessa visade inte något onormalt hos åkarna. En form av fusk man nu hoppas kunna komma åt även i laboratorierna.

Eftersom testmetoderna för olika former av dopning stadigt utvecklas sparas dopningsprov i tio år, så man kan analysera dem igen när en ny metod tagits fram. Exakt detta skedde år 2017 då proverna från OS i Vancouver 2010 plockades fram ur frysen. Vid den kontrollen visade det sig att Sloveniens Teja Gregorin varit dopad med ett tillväxthormon under OS. Hennes resultat från Vancouver ströks då, liksom hennes världscupplaceringar för de kommande två åren. Bland dessa fanns en pallplats som tilldelades Helena Ekholm retroaktivt. Att få kliva upp på pallen i just Oslo hade Helena sett fram emot, men inte direkt sex år för sent...

– Det är ju tråkigt. Jag hade aldrig varit på pallen i Oslo, det var mitt mål sista året jag körde att vara på pallen och så blev jag fyra. Sen, sex år senare fick jag den där pallplatsen. Det hade varit klart roligare att få stå på pallen där på plats, säger Helena.

Nyheten om att det nu ska bli möjligt att avslöja fuskare som använt sitt eget blod välkomnas av Ekholm.

– Jag tänker att alla sätt man kan avslöja fuskare är bra. Om man hittar fler metoder att avslöja så då måste de som fuskar försöka ta nya vägar, så allt som man kan göra för att stoppa dopningen är positivt.

Du tävlade mot åkare som sen blev avstängda, hur var det?

– Det är ju alltid skittråkigt när sånt dyker upp men samtidigt är man glad att dom åker fast. Sen när man just är aktiv och inne i svängen kan man inte gå runt och tänka på att dom man tävlar mot kanske är dopade, då blir man ju knäpp till slut.

Tänkte du så någon gång?

– Nä, det klart man hade misstankar ibland men det var inte så att jag stod på startlinjen och tänkte “Dom här är nog dopade” utan det fick man lägga bort och tänka att de som dopar sig åker förhoppningsvis fast.

Hur mycket blev du själv testad?

– Jag blev mycket testad, det hänger ju ihop med hur bra det går så säsongerna när det gick som bäst blev man väldigt frekvent testad.

I vilken utsträckning tror du dopning förekommer idag?

– Jag vill tro att det är mindre, det känns ändå som det är färre som åker fast nu än det var under några år när jag körde. Jag hoppas att det inte är att de hittat andra sätt att dopa sig på, avslutar Ekholm