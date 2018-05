Håkan Toresson: Njut av nuet mellan hägg och syren

Uttrycket mellan hägg och syren sägs härstamma från en skylt vid ingången till en skomakarverkstad för länge sedan. Skomakaren meddelade att verkstaden under just den perioden skulle vara stängd. Den här perioden varierar i tidpunkt och längd mellan åren och mellan olika geografiska platser i vårt avlånga land. Här i Östersund med omnejd lever vi just i den perioden nu. Häggen har slagit ut i blom och doftar intensivt av tidig sommar medan syrenens färgprakt låter vänta på sig ännu en tid. Jag tror att nämnde skomakare fick en väldigt kort semester.

Jag ska inte trötta ut läsaren med ännu en harang om livets korthet och allt vad den insikten för med sig, utan vill endast konstatera att vi alla befinner oss på en livsvandring mellan vaggan och graven. Det finns ett minne i mig av att gungas till sömns i en vagga. Minnet blir en konkret bild av trygghet och värme. En Vila i ordets allra bästa bemärkelse. Kända röster samtalar vänligt i rummet. Vaggan gnisslar mot golvtiljorna. Det sprakar från elden i den öppna spisen. Förhoppningsvis blir min vila i graven, så småningom, precis så fridfull.

Nämnda livsvandring formar och formas av människan på olika sätt. Jag vet inte om folk av germanskt ursprung är mer benägna till ordning, struktur och reda än andra folk och jag har inte orkat forska i frågan. Men det känns så. Rätt mycket av de arbetsföra åren har sitt fokus på tiden mellan nio och fem eller liknande. Själv mår jag bättre när arbetstiderna varierar. Nåväl. Mycket viktigare, tänker jag, är i alla fall andra aspekter av livsvandringen. Särskilt kanske de som inte låter sig mätas. För det är ju så, kära Lena, att som bäckar små i jorden gå igenom djupan dal; så gå du och jag, min vän, till kärleken, till kärleken, emellan mig och dig.

Man ska vara försiktig med att ge uttryck för personliga och icke färdiga tankar och planer i det offentliga rummet. Det blir så lätt fel. Mottagarna hör alltid något annat och ofta något mer än vad som egentligen sagts. I skrivande stund är Herr Potters framtid i stadens fotbollslag ett stort frågetecken och grund för all tänkbar spekulation. Vi bläddrar och läser förgäves mellan raderna. Vad som egentligen sagts mellan skål och vägg har ingen annan någon aning om än Potter själv och den han möjligen samtalat med. Nå, alltsammans kanske är känt och uppenbart när detta ramlar ner i din brevlåda. Och tänk, solen fortsätter envist att gå upp varje morgon. En ny dag med nya möjligheter!

Kyrkoårets rytm är till stor glädje för den som följer dess tematik och dramatik. Vi har lämnat påsktiden bakom oss. I morgon börjar trefaldighetstiden. Vi firar den Oerhörde och treenige Gud som ingen kan beskriva. Inför mysteriet kanske det är bäst att tiga i förundran. I den mångtusenåriga frälsningshistoria som mänskligheten är en del av, och där Du och jag får vara med under de ögonblick som utgör våra liv, lever vi mellan uppståndelsen och parousin. Det är ett mysterium alltsammans men också grunden för tro, hopp och kärlek. Burna av de gåvorna kan vi njuta av nuet, så här mellan hägg och syren.

Håkan Toresson