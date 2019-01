NATTENS NYHETER: Kvinna förd till akuten efter misshandel i centrala Östersund

Lokalt:

Ung kvinna slagen i centrala Östersund – vittnen finns

Mer nyheter:

► Hyresgäster i Valla klagar på snöröjningen – Anita: ”Många gånger tycker jag att den är urusel”

► Räddningstjänsten hjälpte kitesurfare på Åresjön: ”Han var mörbultad”

► Nolervik: Jag väntade i sju timmar på bussterminalen – bland broddfolk, gamla missbrukare och Östersunds snällaste vakt

Väder:

Klart till halvklart och 10-15 minusgrader, då kallast i norra Jämtland. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar som avtar under kvällen. I fjälltrakterna upphör snöbyarna under förmiddagen och på dagen minskad molnighet och liknande temperatur som i natt. Nordvästlig vind som till en början kan vara hård på kalfjället i södra Jämtland, under söndagen vind omkring väst.

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Tipsa oss:

