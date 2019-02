NATTENS NYHETER: VÖN klarade inte av att försvara VM-titeln

Nattens nyheter

Knarkpåverkad man togs av polis på nattklubb i Åre

En man i 30-årsåldern är misstänkt för narkotikabrott efter att ha kontrollerats av en polispatrull på en nattklubb i Åre.

Missräkningen för VÖN – utslagen direkt: "Livet går vidare"

Han var topptippad inför VM – som regerande världsmästare. Det slutade i fiasko. Victor Öhling Norberg slogs ut – i åttondelsfinalen.

Morgonens toppnyhet

Polisen om arbetet med säkerheten kring VM – och så påverkas trafiken i Åre: "Bullar upp med lite mer resurser"

Polisen har kallat in extra resurser för att klara en hög beredskap under de veckor som alpina VM i Åre pågår. Men det har inte varit svårt att få poliser att ställa upp och jobba. – Poliser från hela Sverige har skrivit till mig och frågat om de får jobba under VM, säger kommenderingschef Mats-Ove Edvinsson.

Sport

ÖIK upp i serieledning – efter att makalösa tre mot fem-bytet säkrat segern: "Inte många chanser"

Östersunds IK såg ut att ha segern mot Köping säkrad – tills man satte sig själva lite i skiten med ett långt tre mot fem-läge i den tredje perioden. Då klev Ludvig Carlsson och hans box play-kamrater fram och såg till att döda matchen och säkra segern, som tog ÖIK upp i serieledning i allettan.

Du har väl inte missat?

Upprorsstämning bland föräldrar i Marieby och Vålbacken – kräver att hastigheten sänks: "Vägen är livsfarlig"

Föräldrar är livrädda för att låta barnen gå längs länsväg 604. Flera dödsolyckor har inträffat de senaste åren – precis i den hala och kurviga sträckan utanför gamla Konsum i Vålbacken. Nu har byborna fått nog av den höga hastigheten. – Det är upprorsstämning!

Om du har tid över, så är det här värt det

Ulrika i Mörsil KonMariade sitt hem: "Det har förändrat livet"

Den omåttligt populära organiseringsmetoden KonMari handlar inte bara om ordning och reda i hemmet. Den beskrivs som en transformerande resa som förändrar livet. – Det handlar om att faktiskt få tid över åt de sakerna i livet som man längtar efter, säger Ulrika Persdotter Dahlberg.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med OP) eller mejla på tips@op.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

OP.se

E-tidningen

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Twitter ►Instagram

Sporten på Facebook: ÖP Sport

Nöje på Facebook: ÖP Nöje

Ha en trevlig dag!