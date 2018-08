Nytt stort väguppror under uppsegling: Åkerinäring och politiker i gemensam aktion kallar hit den ansvarige ministern

– Just så, det handlar inte bara om vägarna i vårt område utan det här vägupproret gäller hela länet, förtydligar Eva Jönsson.

Bakom mötet låg vägföreningar i Offerdal, Bodsjö och Skylnäs och det blev ett möte som lockade en rad tunga politiker, bland andra Saila Quicklund (M), Per Åsling (C), Tomas Hägg (S), Eva Hellstrand (C) och Elise Ryver Wiken (M). Dessutom fanns åkerinäringen på plats i form av Michael Schahine och Curt Sillström för förklara problemen de drabbas av på grund av usla vägar. Moderator under mötet var ingen mindre än Therese Bengard.

La ut det på facebook i förmiddags och gensvaret kom direkt

– Syftet med mötet är att belysa de dåliga vägar vi har i länet och att vi återigen måste trycka på behovet av bättring. Och det här gäller länets samtliga vägar. Annars blir det lätt att den som bråkar mest får pengarna, här vill vi att alla ska få chansen till bättre vägar, förklarar Eva Jönsson som direkt efter mötet lade ut en uppmaning till folk som vill vara med i kampen för bättre vägar att höra av sig. Ett upprop som genast gav gott resultat.

– La ut det på facebook i förmiddags och gensvaret kom direkt, säger en nöjd Eva Jönsson som menar att vägsituationen i länet försämrats sen staten tog sin hand från vägunderhållet.

– Det har försämrats radikalt. Nu är det trafikverket som upphandlar diverse privata aktörer för vägunderhåll men det fungerar under all kritik. En stor aktör är NCC, men de upphandlar i sin tur andra lokala aktörer, det är ingen ordning, säger Jönsson.

Intresset för länets vägar är stort. Eva Jönsson spelade själv in en liten filmsnutt under två dagar som visade de dåliga vägarna hon har i sin närhet. Den korta filmen la hon ut på facebook och filmen har redan över 16 000 visningar, så intresset för länets dåliga vägar är inte att ta miste på.

Resultatet av mötet blev att kalla till sig infrastrukturministern senare i höst.

– Regionråden, med Eva Hellström i spetsen, bjuder in infrastrukturministern till länet. Om det blir sittande eller en ny minister vet vi först efter valet. Men en infrastrukturminister ska bjudas in. Enda sättet att få till en förbättring är att visa beslutsfattarna hur eländigt vi har det på ort och ställe, avslutar Eva Jönsson