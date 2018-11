Skräphög förargar grannar vid gamla hotellet i Tänndalen: "Det räcker med en vindpust"

– Det räcker med en vindpust för att skräpet ska spridas ut och hamna i naturen, säger Carl-Inge Larsson.

Det var vid halv fyratiden på torsdagen som en lastbil med container tömde dess innehåll utanför hotellet. Enligt Carl-Inge Larsson har omfattande renoveringsarbete pågått en längre tid vid det före detta hotellet, men nu verkar pengarna ha tagit slut, och den som äger de två containrarna som stod där ser ut att ha tagit dem tillbaka.

Läs vidare:

Härjedaling eldade skräp under sommarens eldningsförbud – döms till böter

– Det har gjort omfattande renoveringar. Det har varit ett 20-tal hantverkare där, och det har pågått i ett års tid. De har bland annat dragit in bergvärme. Nu ser pengarna ut att ha tagit slut, och de som byggde har packat ihop. Den som ägde containrarna med byggmaterial har tagit hem dem, säger Carl-Inge Larsson.

Läs mer:

Insändare: Var ska turisterna slänga sitt skräp?

Företaget Help Health Center beskriver på sin hemsida verksamhet på platsen, där inriktningen är rehabilitering för beroende. Företaget Health Center in Tänndalen finns registrerat på samma adress. Vi har sökt företagen via telefon och mail, men inte fått svar.