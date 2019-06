Allsvensk debut och nära att bli målskytt direkt: "Jag måste ha tålamod"

ÖFK hade väldigt svårt att skapa några giftiga målchanser på lördagens omstart i allsvenskan mot IFK Göteborg. Gästerna från västkusten skapade desto mer, men ÖFK lyckades fixa ett kryss.

I slutskedet av matchen byttes Francis Baptiste in. Han har tidigare knappt varit med i matchtruppen under säsongen. Men när ÖFK bara fick ihop 16 spelare på matchdagen, var han en av de som fick plats på bänken. Med några minuter kvar byttes han in, hans första minuter i allsvenskan.

– Det kändes bra att få lite minuter på planen. Förhoppningsvis visade jag tillräckligt för att tränaren ska spela mig ännu mer nästa match, säger Francis Baptiste.

Han fick också ÖFK:s bästa läge i matchen när han sköt ett tungt skott på tilläggstid. IFK:s målvakt Giannis Anestis gjorde en gedigen parad för att rädda skottet.

– Jag såg att målvakten rörde på sig. Men han hann tillbaka och räddade den.

Han är ändå nöjd med resultatet.

– Det var en bra poäng för oss. Vi har haft en dålig period tidigare, innan uppehållet. Så det var ett steg i rätt riktning.

Han har inte riktigt fått chansen att visa upp sig hittills under säsongen.

– Jag hade ett litet problem med en skada innan uppehållet. Men sedan jag kom tillbaka efter det så har känts bra på träning. Men jag är ung och måste ha tålamod.

ÖFK har gjort mål i varenda hemmamatch sedan maj 2018. 17 raka matcher.

– Jag visste inte det. Det gäller att vända det här resultatet till något positivt, slutar Francis Baptiste.