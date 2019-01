Andreas Andersson letar ny klubb: "Inte en bra situation för mig"

Att ÖFK nu plockat in Sixten Mohlin som en fjärde målvakt innebär inte någon större skillnad för Andreas Andersson. 27-åringen var redan under hösten öppen med lagledningen att han ville söka en annan klubb för att få speltid.

– Det har varit öppna kort under hela hösten och vi har varit ärliga med det för att skapa en situation som blir bäst för alla, säger Andersson.