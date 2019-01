Andreas Olsen: Det bästa med försäsongen är att den snart är över

Ordet försäsong väcker obehag i mig.

Anledningen är att det bara får mig att tänka på grusplaner, gympahallar och en evighetslång väntan på att få spela fotboll.

För ÖFK känns det som att försäsongen knappt börjat. Ändå är den bara drygt två veckor från att vara över.

Det här är inget nytt, men det tar tid att vänja sig vid den kraftigt förkortade försäsong som vårens cupspel ger.

Om mindre än tre veckor spelas det tävlingsfotboll på Jämtkraft Arena.

Måndagens match i Abrahallen utanför Trondheim var ÖFK:s enda träningsmatch på "hemmaplan" innan allvaret drar igång med cuppremiären mot Halmstad 16 februari.

Det är alltid svårt att värdera insatser och resultat i träningsmatcher, men det går helt klart att konstatera att Ian Burchnall fick många positiva besked i 2–0-segern över Ranheim.

Försvarsspelet såg stabilt ut. När Ranheim väl fick chansen i första halvlek på grund av snåla passningar i försvaret fanns Noah Sonko Sundberg på plats för att rädda upp. Tillsammans med Pettersson, Bergqvist och provspelaren Haugan höll Sonko Sundberg god kontroll på händelserna under hela matchen.

Framför backarna ägdes mittfältet av Rewan Amin och Tesfaldet Tekie under första halvlek. Amin fortsatte att visa klass i andra halvlek, precis som han gjorde under höstens allsvenska spel. Framåt visade Jerell Sellars tecken på att även han konserverat den fina form han visade i höstas med energi och kreativitet i anfallet under första halvlek.

Det enda som går att lyfta som mindre bra från måndagens match var att bänken var tunn för att vara en träningsmatch i januari, men då vet vi samtidigt att de två senaste nyförvärven – Colkett och Isherwood – kommer att finnas tillgängliga redan till nästa veckas genrep mot Dynamo Kiev och Rostov. Att en vänsterback finns på önskelistan är ingen hemlighet, men med tanke på de prestigevärvningar som firma Webb/Burchnall lyckats med på slutet med nyförvärv i varje lagdel borde en ytterligare pusselbit vara långt borta.

Trots både luckan efter Widgren och att laget består av många nya pjäser känns det inte som att det är för tidigt att gå in i cupens gruppspel även om det hade börjat redan i morgon.

Vi får vänta lite längre än så, men om drygt två veckor spelas det om poäng igen. Leta fram filtar och långkalsonger, fotbollssäsongen är snart här.