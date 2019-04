Britt Bohlin om framskjutna rättegången, Daniel Kindbergs roll i klubben och valet av ny ordförande i ÖFK: ”Det ska vi väl ha kritik för”

Britt Bohlin arbetar till vardags som rådsdirektör vid Nordiska rådet i Köpenhamn. Hon valdes in i ÖFK:s styrelse vid årsmötet i mitten av mars tillsammans med Peter Svensson, Maria Wilén, Maj Britt Ringvall och Niklas Edbjörk. Hon säger att anledningen till att hon valt att engagera sig i klubben är för att hon gillar föreningar och medlemsdemokrati, något som hon hållit på med sedan hon var ung.

– Medlemsdemokrati är fantastiskt och kan vara otroligt kraftfullt om man får det att fungera på ett bra sätt. Plus att jag gillar ÖFK jättemycket och har hållit på laget sedan vi flyttade till Jämtland 2008.

Britt Bohlin beskriver den första tiden i styrelsen som intensiv.

– Det är väldigt mycket. ÖFK är en stor förening men vi har kommit igång bra och nu har vi också fått in en ordförande på plats och då är allting igång.

Det var olyckligt att vi gick ut med fel information först

Valet av ny ordförande i ÖFK har kantats av kontroverser. Först fick valberedningens förstaval Ante Strängby nej av sin arbetsgivare Östersunds kommun som ansåg att han inte kunde kombinera sin chefsroll med ordförandeuppdraget. Därför valdes bara en ny styrelse på det ordinarie årsmötet i mars, valet av ordförande sköts fram. Valberedningen lanserade därefter en ny kandidat, Bo Ottossson, åkeriägare och koncernordförande i Reaxcer. Men vissa sponsorer uttryckte missnöje med Ottossons kopplingar till Daniel Kindberg som tidigare suttit i styrelsen hos Reaxcer. En motkandidat, näringslivsprofilen Mathias Rasteby, lanserades kort inpå mötet.

När det extrainsatta årsmötet hölls för två veckor sedan ändrades spelreglerna alldeles innan mötet. Först kommunicerades att de som fick rösta måste ha blivit medlemmar senast 31 oktober 2018, precis som vid ordinarie årsmöte i mars. Men strax innan mötet gjorde styrelsen en ny tolkning av stadgarna, att även de som blev medlemmar i år skulle få rösta. På årsmötet var i princip alla spelare ur a-lagstruppen samt ledarstaben i Östersunds FK på plats. Även Daniel Kindberg närvarade och valberedningens förslag Bo Ottosson valdes till slut med röstsiffrorna 57 mot 31.

– Det var olyckligt att vi gick ut med fel information först, säger Britt Bohlin som inte ser några konstigheter i själva resultatet kring röstningsförfarandet eftersom hon menar att stadgarna ger styrelsen rätt.

– Ingen av oss är särskilt van vid att man har extra årsmöten, det är extraordinär verksamhet i vilken förening som helst. Så vi satte oss ner och gick igenom stadgarna ordentligt och kom fram till att så här måste det tolkas och så här måste det vara. Så tog vi upp den diskussionen på årsmötet och redovisade det och då var det några som tyckte att man skulle skjuta fram årsmötet. Det tänkte vi att det får man pröva och då gjorde ordförande det, och då visade det sig att en stor majoritet tyckte att vi skulle genomföra mötet och ta de beslut som vi gjorde.

På vems initiativ skedde diskussionen om ändringen, att alla medlemmar i år också fick rösta?

– Det vi gjorde var att gå tillbaka till vårt eget årsmötesprotokoll och där är det beslut om ett extra årsmöte och när vi läser våra egna stadgar så står det vad som gäller för extra årsmöte.

Enligt Britt Bohlin var det styrelsen som konstaterade detta samma dag som ordförandevalet hölls 12 april.

– Jag kom upp samma dag till Östersund. Vi hade ju kunnat tänka igenom det mycket tidigare, det ska vi väl ha kritik för, säger Britt Bohlin och tillägger att hon hoppas att föreningen inte hamnar i en situation med extra årsmöten igen.

Sedan Uppdrag Granskning släppte sina program om Daniel Kindberg, ÖFK och misstänkta ekonomiska oegentligheter har det stormat kring klubben. Britt Bohlin konstaterar att det inte är bra för en ideell förening att ha dåliga rykten kring sig.

– Det är därför som det är så viktigt nu att vi i styrelsen jobbar på detta, att vi är väldigt transparenta och har god medlemsdialog hela tiden för det är precis vad ÖFK står för. Det är enda sättet tror jag att hantera när det stormar, jag har ju varit i politiken i många år så jag är relativt van vid det också. Man måste göra det man tror är rätt och riktigt och ta det lugnt och ta det steg för steg, så är det bara.

I början av april skickade styrelsen ut ett pressmeddelande om klubbens relation och förhållningssätt till ekobrottsmisstänkte Daniel Kindberg. Där betonas att han inte längre har någon formell roll i klubben men att spelare, tränare och sportslig ledning fortsatt vill ha honom som stöd på träningar och matcher. Det framgår också att styrelsen hoppas att föreningen ska kunna bidra och stötta Daniel Kindberg under kommande rättegång.

– Vi får frågor om vad Daniel har för roll och så vidare och då tyckte vi att det var viktigt att klargöra det.

Det vi är väldigt tydliga med är att Daniel Kindberg inte har något uppdrag i ÖFK

Ett vanligt förfarande när någon är åtalad för brott, oberoende av verksamhet, är avstängning. Jan Scherman, tidigare chef inom Aftonbladet och TV4, säger till ÖP att enligt hans erfarenhet så är det omedelbar timeout som gäller när en förundersökning leder till åtal.

– När det föreligger brottsmisstanke har det omedelbart uppstått ett trovärdighetsproblem, även om personen inte är dömd.

Olle Schubert på PR-byrån New Republic, som agerar som sponsor och rådgivare till klubben, är inne på en liknande i linje i en intervju med Veckans Brief som publicerades i slutet av mars. Han har avböjt en intervju med ÖP men säger till Veckans Brief att den bästa tjänsten som Daniel Kindberg kan göra klubben är att hålla sig borta. Och hans råd till den nya styrelsen lyder så här:

– Bevisa nu för dem som tvivlar att ni klarar er helt utan inblandning av er före detta ordförande, till dess rättsprocessen är slutgiltigt över.

Ett budskap som går stick i stäv med styrelsens pressmeddelande och Daniel Kindbergs eget agerande. När ÖFK spelat bortamatcher under säsongsinledningen har till exempel förre ordförande synts vid bland annat mixade zonen och i omklädningsrum.

– Det vi är väldigt tydliga med är att Daniel Kindberg inte har något uppdrag i ÖFK. Han är medlem i klubben, det har han rätt att vara, och han har förtroendefulla relationer med både spelare och ledare som de sätter värde på. Det är inte rimligt att säga att man får inte prata med vem man vill, säger Britt Bohlin.

Vad har du och styrelsen för relation till Daniel Kindberg?

– Vi har träffat Daniel, för att bland annat prata om det här, våra olika roller och så vidare. Vi har ingen direkt relation men vi alla känner Daniel, det gör väl alla i hela Jämtland tror jag och några till.

Det finns sponsorer som är kritiska till klubbens hantering av relationen till Kindberg. Hur ser du på det?

– Det är samma sak med sponsorer, det var också för deras skull som vi ville vara tydliga med hur vi ser på saken. Sen tänker sponsorer på olika sätt och vi har väldigt många sponsorer och jag tror att du kan hitta väldigt olika uppfattningar hos dem. Men vi har med detta tycker jag gjort ett väldigt tydligt och klart ställningstagande för klubbens del. Sen att enskilda personer kan tycka saker, både det ena och det andra, det får vi ha respekt för.

Nu skjuts rättegången fram, hur påverkar det ÖFK?

– Jag tycker att det påverkar ÖFK negativt, ju förr den här saken blir förklarad och vi kan lägga det bakom oss desto bättre naturligtvis. För så länge det ligger framför oss har vi fortfarande för mycket intresse kring den frågan och för lite kring laget och fotboll som sådan.

Sedan några veckor tillbaka har ÖFK:s spelare valt att bojkotta ÖP:s och Mittmedias journalister. När Sporten rapporterar från matcherna vill de inte låta sig intervjuas. Ärendet har hanterats internt mellan ÖFK och Mittmedia. Spelarnas agerande är inget som Britt Bohlin vill kommentera.

– Jag tänker att det här är en sak mellan er och dem. Jag recenserar absolut inte vad laget gör. Känner de väldigt starkt på ena eller andra sättet måste de få göra det och ta dialogen med den det berör.

Med allt som händer och har hänt kring Daniel Kindberg och klubben, tycker du att ni har agerat efter den värdegrund som finns med öppenhet, långsiktighet, uppriktighet, ärlighet, pålitlighet och professionalism?

– Utan tvekan. Trots att merparten av styrelsen är helt nya och har kastats in i en ny situation har vi mot alla, både våra sponsorer, spelare och ledare haft en god dialog och försökt att vara precis så som det står i värdegrunden. Vi har med respekt tagit emot andras synpunkter och åsikter men också varit tydliga med våra egna. Vi har gjort ett gott jobb så här långt.

Avslutningsvis, något annat du vill tillägga?

– Jag tänker bara att det var väldigt kul med tre poäng igår (AFC Eskilstuna - ÖFK, reds anmärk). Jag tycker det är roligt med fotboll, det kan väl vara roligt att prata lite om det också när det handlar om en fotbollsklubb. Vi har ett fantastiskt lag som gör fantastiska saker, det är kul att lyfta fram. Det betyder mycket för oss i hela länet, säger Britt Bohlin.

