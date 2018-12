Från ung talang till allsvensk stjärna – här är Dennis Widgrens resa i ÖFK

Dennis Widgren flyttades upp till ÖFK:s a-lag 2010 som 16-åring. Han blev även den första spelaren att väljas till en landslagssamling från Östersunds FK. Två landskamper för P17-landslaget blev det för Widgren.

2011 var första säsongen under Graham Potters ledning, det var också första säsongen där Dennis Widgren på allvar fick en plats i laget. 19 matcher i division 2 Norrland, som ÖFK vann.

2012 blev det 15 matcher i division 1. Som laget till slut vann och avancerade till superettan för första gången i klubbens historia.

Första året i superettan, 2013, blev tyngre för Dennis Widgren, Rasmus Lindqvist värvades in från Dalkurd. Han tog också startplatsen till vänster i backlinjen det året. Det blev bara 11 matcher för Widgren.

Under vintern lämnade Lindqvist för spel i Norge och Vålerenga. Det öppnade upp för honom igen. Däremot fick Dennis Widgren chansen igen i landslaget, denna gång för P19-landslaget mot Turkiet.

24 matcher och given i startelvan under 2014, laget gick också bättre. Från en tionde plats till femte och ÖFK gick in i säsongen 2015 som en av favoriterna att gå upp i allsvenskan.

2015 fortsatte på samma inslagna väg som föregående säsong. ÖFK spelade en offensiv och frejdig fotboll och Dennis Widgren spelade i princip varje match. Den allsvenska platsen säkrades i Södertälje, i en oavgjord match mot Syrianska.

Laget hyllades sedan i säsongens avslutande match på Jämtkraft Arena.

Allsvenskan 2016, ÖFK:s första i den högsta serien blev en succé. Widgren medverkade i samtliga 30 matcher under säsongen. Plus två i cupspelet. En stark prestation och en pålitlig spelare för Graham Potters lagbygge. Laget slutade åtta i tabellen, bästa nykomling i serien.

Säsongen 2017 började på bästa möjliga sätt. ÖFK gick rent i cupspelet och vinsten mot IFK Norrköping i finalen, gjorde att laget fick en plats i kvalspelet till Europa League.

Efter avancemang mot Fola Esch och giganten Galatasaray, skulle det avgöras mot grekiska Paok i ett dubbelmöte. ÖFK vann med 2–0 på hemmaplan, vilket säkrade platsen i Europa Leagues gruppspel.

Där ställdes ÖFK mot Athletic Bilbao, Zorja Luhansk och Hertha Berlin. Östersund gick vidare som grupptvåa. Widgren deltog i alla matcher utom en i gruppspelet, Zorja på bortaplan i Ukraina.

ÖFK lottades mot Arsenal i sextondelsfinalen. Dennis Widgren är en uttalad Arsenal-supporter. Han fick chansen att möta en idol på planen också.

– Jag har alltid gillat Jack Wilshere. När han slog igenom och sedan har han varit skadad, men nu är han på väg tillbaka. Jag tycker att det är roligt att se honom på planen. Hans teknik och hur han kan ta med sig bollen framåt. Hans driv, sa Widgren inför matchen.

Trots en bragden i London, som ÖFK vann med 2–1, var uttåget ett faktum efter förlust 0–3 på Jämtkraft Arena.

Säsongen 2018, började trevande. Förlust och utslaget av Malmö FF i cupen, samt en knackig inledning av allsvenskan med förluster mot, bland annat Dalkurd och Örebro.

Under sommaren lämnade Graham Potter, Billy Reid och Björn Hamberg för att ta över Swansea i engelska Championship. Ian Burchnall tog över, men en sak var konstant. Dennis Widgrens plats i startelvan.

Det tog några år och många matcher innan Dennis Widgren gjorde sitt första allsvenska mål, hösten 2018 lossnade det ordentligt. Mot IFK Göteborg klev han fram och stänkte in ett skott från 25 meter – ribba in. Hans första mål sedan 2015 i svenska cupen mot Söderhamn.

– Det var frustration och ilska i det skottet. Det var mer lättnad än glädje. Jag fick en stor yta och tryckte iväg skottet, sa Widgren efter matchen mot blåvitt.

Några veckor senare gjorde han säsongens andra, mot Djurgården på bortaplan.

Säsongen slutade med en sjätteplats och missad Europaplats.