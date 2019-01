Kinesiskt och ryskt motstånd väntar för ÖFK – Burchnall: "Vi har fått till riktigt fina matcher"

På grund av tillökningen i familjen fanns ÖFK:s huvudtränare inte på plats i Östersund under den första veckans träningar, som till stor del bestod av tester och kontroller av spelarnas status.

– Kommande vecka kommer att handla mycket om att vi ska försöka bygga upp mot matchtempo igen. På Cypern kommer vi också att få komma ut på större ytor, vilket ger oss möjlighet att lägga in mer taktiska detaljer, säger Ian Burchnall efter att ha avslutat måndagens pass i ÖP-hallen, som var det sista på hemmaplan inför det första lägret.

Tesfaldet Tekie och Hosam Aiesh, som fanns med på landslagets januariturné under förra veckan, fanns inte med på passet. Tekie fanns däremot på plats i Östersund och Aiesh var på väg efter att ha övernattat i Göteborg.

– Vi måste bara kolla så att de är okej efter att ha spelat matcher och haft en ganska tuff vecka men de borde kunna följa med på lägret, säger Burchnall om sin landslagsduo.

Efter att det tänkta träningsmotståndet Omonia Nicosia ställt in träningsmatchen under lägret på Cypern har ÖFK hittat kinesiskt motstånd. Kommande måndag, 21 januari, ställs ÖFK nu mot Henan Jianye.

– Ärligt talat vet jag inget om dem. Jag har sett namnen på spelarna i truppen och det finns många olika nationaliteter. Det kommer att bli intressant att se den typen av lag.

Efter det första lägret väntar en knapp vecka på hemmaplan för ÖFK innan laget reser till Marbella för ytterligare ett läger, med avresa 30 januari. Där kommer ÖFK att ställas mot Dynamo Kiev från Ukraina och ryska Rostov.

– Vi har fått till riktigt fina matcher. Det kommer att handla mycket om fysisk förberedelse för spelarna och deras taktiska förståelse under dessa matcher. Jag tror att få spelare kommer att spela 90 minuter. Det handlar mest om att få alla att komma igång igen.

Hittills har ÖFK förstärkt truppen med målvakten Sixten Mohlin och anfallaren Francis Baptiste. Fler spelare kan ansluta redan till lägret denna vecka.

– Vi har redan ett par nya spelare. Kanske blir det så att ett par till kommer att ansluta under veckan. Vi jobbar ständigt med att få in nya spelare och kommer att göra så under hela tiden transferfönstret är öppet. Ibland går det snabbare än vad vi tror och då kan det bli så att någon kommer redan till detta läger.

Utöver träningsmatcherna på lägren är det sedan tidigare klart att ÖFK möter Ranheim 28 januari och Molde 24 mars i träningsmatcher.

Sporten är på plats på Cypern och kommer där ge senaste nytt från lägret och bevaka matchen mot kinesiska Henan Jianye.