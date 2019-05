Mohlin kan få debutera i ÖFK – Keita osäker efter skada: "Tror inte han kommer resa med"

Under vintern värvade Östersunds FK in Sixten Mohlin från Malmö FF. Målvakten med flera meriter från ungdomslandslagen var under förra året utlånad till Dalkurd i allsvenskan där han gjorde 19 matcher, men fick inte nytt kontrakt med MFF.

Men i ÖFK har han inte kunnat konkurrera ut Aly Keita som stått i samtliga allsvenska matcher så här långt. Men nu ser han ut att få göra debut i helgen.

Under senaste matchen mot Helsingborg sågs nämligen Aly Keita grina illa efter att ha trampat snett när han gick ut för att ta hand om en hörna. Målvakten tecknade för byte, men beslutade sig för att spela vidare.

Efter matchen hoppade 32-åringen dock ut från omklädningsrummet på kryckor och de två senaste dagarna har han inte deltagit i lagets träningar. Hans medverkan i matchen mot Kalmar är därför högst osäker.

– Han känner sig bättre, men har fortfarande problem med sin fot. Det är 50-50, men jag är tveksam till att han är redo till helgen. Jag tror inte att han kommer att resa med oss dit, säger Ian Burchnall.

Det betyder alltså att Sixten Mohlin kan komma in mellan stolparna och göra sina första framträdanden för ÖFK i allsvenskan. Och ÖFK-tränaren hyser inga tvivel kring nyförvärvet.

– Det är det Sixten är här för. Han är en väldigt bra målvakt med gott om allsvensk erfarenhet.

Därmed kan även Kelland Absalom, som värvades in när ÖFK hade målvaktsproblem tidigare under vintern, få sätta sig på bänken för första gången.

– De är båda i bra slag, säger Burchnall.