Ny Webb-värvning ryktas till ÖFK – då ifrågasätts klubbens strategi: "Fel riktning"

I slutet på oktober förra året kallade Östersunds FK till en presskonferens för att informera om "ett par nyheter av sportslig karaktär".

Den största var att ÖFK anställt David Webb, med erfarenheter från Premier League-klubbar som Crystal Palace och Tottenham, som ny teknisk direktör med stort ansvar för ÖFK:s arbete på spelarmarknaden.

Ganska snart började diverse namn med bakgrund i den engelska fotbollen att kopplas ihop med ÖFK och så småningom ansluta till klubben. Nu är det dags igen. Den här gången är det Everton-anfallaren Bassala Sambou, 21, som dykt upp som en potentiell värvning tack vare David Webb.

Men hur har värvningsstrategin fallit ut hittills?

– Hyggligt, tycker jag ändå. Man måste ha i åtanke att de som kommit in ännu inte är några fullgoda ersättare till de som lämnade förra året och att det inte är nu som de ska vara som bäst. Förutom Ravel Morrison, som var en spännande chansning, handlar det om unga spelare som behöver tid att acklimatisera sig, säger Sportens Niclas Åkerström.

Fredrik Sjölund är dock av en helt annan åsikt.

– Jag tycker att det tyvärr känns som fel riktning att gå. Många av spelarna har fina cv:n och lönecheckar, vilket sätter ÖFK i en sits där de måste spela dessa spelare. High risk, high reward. Jag tror att det skulle kunna vara klokt att hitta spelare i lägre divisioner i Sverige. Likt ÖFK har gjort tidigare år väldigt framgångsrikt, med bland annat Ken Sema. Low risk, high reward, säger Fredrik Sjölund.

Åkerström replikerar:

– Frågan är om ÖFK hinner eller har gjort det scoutingarbete som krävs för att man ska kunna göra lyckade värvningar från lag längre ner i seriesystemet? Känslan är att man just nu är rätt långt ifrån dagarna med Kyle Macaulay.

Hur bör ÖFK tänka till sommarens fönster då?

– Det måste komma in minst en "hemmafostrad" spelare. Jag tror att det behöver vara långsiktiga värvningar och inte lika många korttidskontrakt som det varit hittills. Det går att hitta spännande spelare i både superettan och allsvenskan. Om jag ska ge ett namn: Albert Ejupi, central mittfältare från Varberg, säger Sjölund.

Åkerström utvecklar resonemanget:

– Med tanke på vad som hände mot Örebro är det självklart att ÖFK måste plocka in något eller ett par nyförvärv med bakgrund i den svenska fotbollen och jag håller med om att det helst ska vara långsiktiga lösningar. Problemet är dock att de flesta är kontrakterade och i så fall kräver att klubben pyntar in en del – även för duktiga superettan-spelare. Och ÖFK kommer att behöva en del kvalitet när man kan tvingas ersätta spelare som Edwards och Tekie. Lägg därtill att man har budgeterat för att sälja spelare för 20 miljoner i år. Därför tror och tycker jag att man ska ta in åtminstone en spelare från samma fack som man tidigare hämtat från.

Sjölund menar dock att ÖFK borde ha utrymme för flera svenska värvningar när etablerade spelare försvinner.

– Det ska dock sägas att i Sverige är det allt som oftast lättare att värva spelare under vinterfönstret. Det är både längre och mer anpassat för hur allsvenskans säsong ser ut. Men jag tror att ÖFK kommer frigöra en stor del i lönekostnader under sommarfönstret. Även om de måste ”pynta in" lite för att köpa spelare från Sverige, så är det mer ekonomiskt i längden då löneanspråken är betydligt lägre.