ÖFK och Elfsborg missnöjda med planen på Jämtkraft Arena: "Det är dags att någon vattnar"

De senaste dagarna har varit soliga och ljumna i Östersund.

Det vädret höll i sig till långfredagen när Östersunds FK tog emot Elfsborg på Jämtkraft Arena.

Men eftersom temperaturen alltjämt sjunker ner till under nollan vissa nätter hade man inte vattnat planen inför matchen.

Det reagerade Tom Pettersson på redan under pausvilan i en intervju med C More.

En händelserik match slutade sedan 1–1 och efteråt riktade även ÖFK-tränaren Ian Burchnall viss kritik mot underlaget.

– Det var torrt, konstaterade han och fortsatte:

– Det är dags att någon kommer och vattnar planen. Jag vill ha vatten, Jimmy (Thelin) vill ha vatten.

Spelarna i ÖFK avböjde intervjuer med Sporten efter matchen, men Burchnall menar att den torra mattan påverkade deras spel.

– Jag tror att spelarna vill ha det (vatten) också för det är inte så bra för dem att det är så torrt. Men det var inget alternativ i dag, så vi får hantera underlaget som det är.

Burchnall fick medhåll från Elfsborgstränaren Jimmy Thelin:

– Det är klart att tempot blev annorlunda. Sen är det så att man måste anpassa sig efter det som är där ute. Även om det är torrt, inget vatten eller en annan gräsplan så måste man alltid anpassa spelet efter förutsättningarna.

Anledningen till varför planen inte vattnades ska vara för att det fortfarande är så pass kallt att vattnet riskerar att frysa.

– Vi ville vattna, men då säger kommunen i det här fallet att "nej, det gick inte", säger ÖFK:s pressansvarige Niclas Lidström.

– Ligger det kvar vatten sprängs rören till slut. Vi har pratat förut att man med tryckluft kan trycka ut vattnet, så att det inte ska ligga kvar.

Har ni fått någon prognos för när ni kan börja vattna?

– Nej, det beror på vädret och vad systemet klarar av. Det är temperaturen det handlar om och det räcker inte att det ligger slingor i backen.

Vet du om man har tittat på någon lösning för att komma runt det?

– Nej, ingen aning. Det är en ren kommunfråga. Det är de som äger anläggningen och ser till att vi kan spela.