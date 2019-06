Ssewankambo hoppas på trendbrott i allsvenska omstarten: "Det betyder mycket att få möta den klubb som jag växte upp med"

Många av ÖFK:s nyförvärv genom åren har fått kämpa under längre tid för att nå en fast plats i startelvan. Isak Ssewankambo kom in och fick 90 minuter i åtta raka matcher under den allsvenska starten.

– Det var så klart kul att komma in i hetluften direkt. Både jag själv och laget startade bra och allt var positivt. Jag känner att jag har fått vara med mycket offensivt och visa mina kvalitéer, men jag har väldigt mycket mer att visa också, säger Ssewankambo inför matchen mot IFK Göteborg.

– Det är viktigt att vi får en bra start på andra halvan av säsongen. Vi tänker inte så mycket på det som har varit. Vi vill bara starta på en ny sida och göra det bra under resten av säsongen.

Matchen blir dels en chans för ÖFK att bryta den negativa trenden och börja vinna matcher igen men samtidigt en speciell match för Ssewankambo själv.

– Det betyder mycket att få möta den klubb som jag växte upp med. Det är en stor klubb som har gått lite sämre under de senaste åren, men som det nu går bra för. Det skulle vara riktigt kul att vinna mot dem här, speciellt för mig, säger Ssewankambo, som tillhörde föreningen under två år som ungdomsspelare och som följt laget nära.

– Det är klart att man följde dem och de hade många stora spelare med Marcus Berg och Pontus Wernbloom. Det var häftigt att gå på deras matcher och jag har alltid sett dem som en häftig klubb.

Ssewankambo har däremot inte lagt allt för mycket kraft på att analysera motståndet inför dagens match.

– Det är ett bra lag. Tabellen ljuger inte. De hade ett bra momentum, men nu är det en ny sida och jag har inte tänkt så mycket på dem. Jag har mest fokuserat på oss och vad vi ska göra bra. Det är viktigare.

Vad är det ni ska göra och vad är det som har saknats i matcherna det gick tyngre på slutet av våren?

– Vi ska spela som ett lag och jobba hårt för varandra. Alla ska veta vad vi gör på planen och vi ska följa taktikplanen. Det kanske låter enkelt, men det är det som kommer få oss att vinna.

När ÖFK nu får klara sig utan Tesfaldet Tekie och Ravel Morrison samtidigt som Charlie Colkett har skadeproblem öppnar sig luckor på det centrala mittfältet. För Ssewankambo skulle det inte vara några konstigheter att kliva in centralt om det skulle bli aktuellt.

– Jag har spelat där när jag var yngre och i U21-landslaget. Jag är aktuellt där laget behöver mig, sedan får vi se vad tränaren väljer att göra. Jag kommer alltid göra jobbet var än jag hamnar, men jag spelar så klart helst som högerback. Det vet alla om, men om jag sätts på en annan position så kommer jag inte klaga.

Tränare Ian Burchnall säger också att Ssewankambo kan vara ett av flera alternativ centralt.

– Curtis har ju spelat mycket där och Isak testade vi där mot Sundsvall. Då gjorde han det bra och han har spelat där tidigare också. Dessutom har vi Amin och även Mensiro som kan spela där, så vi har några olika alternativ.

Avspark

Östersunds FK–IFK Göteborg

Allsvenskan, omgång 13

Jämtkraft Arena, lördag 16.00

Saknas:

ÖFK: Aly Keita och Ronald Mukiibi är på landslagsupprag och Dino Islamovic är avstängd. Charlie Colkett och Tom Pettersson dras med skadebekymmer och är osäkra kort inför matchen. Jamie Hopcutt, Jerrell Sellars och Simon Kroon är fortsatt skadade och kommer inte vara redo för spel.

IFK Göteborg: Lagkaptenen Sebastian Ohlsson saknas på grund av skada och talangen Benjamin Nygren har nyligen lämnat för spel i belgiska Genk.

Kommentar: Med många spelare borta eller osäkra har ÖFK en tunn trupp till matchen och kommer antagligen att lyfta in några av de yngre spelarna i matchtruppen. Sixten Mohlin lär vakta målet i Aly Keitas frånvaro, även om Ian Burchnall menar att det finns viss konkurrens mellan de båda.

IFK Göteborg startade säsongen starkt och skuggar topplagen i tabellen.

– De har spelat otroligt bra den här säsongen. Benjamin Nygren är en stor förlust för dem, men de har fortfarande många bra spelare framåt med Karlsson Lagemyr, Kharaishvili och Vibe. De har bra kvalité framåt och håller bollen inom laget på ett bra sätt och har väldigt bra omställningar, säger Ian Burchnall.

Övriga matcher: Lördag, 18.00: Falkenberg–Elfsborg. 23.00: Gif Sundsvall–AFC Eskilstuna. Söndag, 15.00: AIK–Malmö. 17.30: Norrköping–Sirius. Måndag, 19.00: Djurgården–Kalmar, Häcken–Hammarby.

Direktrapport: Som vanligt följer ni matchen direkt på våra sajter med start cirka 15.45.