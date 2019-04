Uppgifter från UG om ÖFK:s trupp – spelarna missnöjda efter utebliven Europabonus

I samband med framgångarna i Europa League 2017/2018, lovade ÖFK:s dåvarande ordförande Daniel Kindberg att spelarna skulle få ut en bonus. 25 procent av nettointäkterna från Europaspelet, efter att klubben dragit av för de kostnader som de haft under samma tid.

Men i ÖFK:s uträkning, som Uppdrag granskning fått tillgång till, finns det en kostnad som sticker ut – klubben har dragit åtta miljoner kronor för att ha investerat i Jämtkraft Arenas läktare. Eftersom att arenan behövde en utbyggnad för att klara UEFA:s kriterier.

– Om den plockas ner efter Europa League-äventyret så är väl den en engångskostnad. Men står den kvar i tio år så borde de väl i sådana fall dra en tiondel av kostnaderna, säger Magnus Erlingmark, generalsekreterare för Spelarföreningen.

– Om det är gjort som vi tror, då känns det inget bra. Då har man lurat spelarna på pengar.

Lagkaptenen Tom Pettersson skriver i ett mejl till Uppdrag granskning att spelarna var nöjda med den bonusen som betalades ut.

“Vi visste att arenan behövdes förbättras för spel i Europa League och fick se vad det skulle kosta. Självklart accepterade vi det och blev mer än nöjda med att få en extremt generös belöning som vi alltså egentligen inte hade någon rätt till.”

I en chatt där bonusarna diskuterades är det tydligt att flera är långt ifrån nöjda med vad klubben dragit av från deras bonus.

I chatten som Uppdrag Granskning tagit del av, skriver spelarna bland annat:

“Han skulle ju inte ta betalt för läktaren??????”

“We just got fucked by kindberg”

Enligt UG driver dessutom flera före detta spelare en ekonomisk tvist mot klubben för tillfället.