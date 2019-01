Uppgifter: ÖFK lånar in talang från Chelsea

Under lång tid har ÖFK haft ett öga mot England, inte minst under tiden då laget leddes av Graham Potter. Jamie Hopcutt, Jerell Sellars och nu senast Francis Jno Baptiste är några spelare som hämtats från just England.

Nu kan det vara dags igen. Enligt den engelska tidningen Daily Mirror ska Chelsea talangfulle innermittfältare Charlie Colkett vara på väg att lånas ut till ÖFK. Enligt uppgifterna ska de handla om ett säsongslångt lån med en köpoption inskriven i avtalet.

22-åringen har gått igenom ungdomsleden i den engelska storklubben, men nådde aldrig A-laget. Istället har han under senare lånats ut till klubbar som Bristol Rovers, Swindon och holländska Vitesse.

Under pågående säsong har han varit utlånad till league one-klubben Shrewsbury. Men där blev det bara en match och lånat gick ut vid årsskiftet.