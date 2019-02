Efter struliga säsongen – André Myhrers guldplan inför VM i Åre: "Var ett bra beslut"

Läs mer: Stort dokument om André Myhrer – så blev Bergsjö Hassela-åkaren en världsstjärna

I torsdags landade André Myhrer i Sverige igen efter världscuptävlingen i österrikiska Schladming. Och den 36-årige slalomstjärnan har tagit det lugnt några dagar hemma i Hudiksvall. Ett skönt litet brejk innan det är dags att börja fokusera på nästa stora uppgift – VM i Åre som avgörs mellan den 5 och 17 februari.

– På måndag (läs i dag) drar vi upp till Björnrike (Vemdalen) där vi ska ha ett förläger. Det blir inte Åre under första veckan utan vi kommer dit ganska tight in på nationstävlingen. Vi har lagt upp en plan och det blir bara fokus på slalomen och parallellen. Backarna är också förberedda så att vi har olika möjligheter, både flackt och brant och med startgrindar och andra grejor. Det kommer att vara bra förutsättningar.

Det är fyra år sedan André Myhrer tillsammans med familjen – frun Madelene, dottern Tove och sonen Matheo – flyttade hem till Sverige från Monaco. Och efter en mellanlandning i Bergsjö bor de numera i ett hus i centrala Hudiksvall.

– Vi har bott där i drygt två år och trivs jättebra. Barnen är tre och sex år och det rullar på bra med förskola och allt.

Hur ofta hinner du vara i Hudiksvall under säsongen?

– Det blir mer nu än tidigare med tanke på att jag inte kör storslalom längre. Det är inte så jobbigt att åka skidor. Men att vara borta jämt och ständigt är är tufft. Det var ett bra beslut. Jag har fått fler veckor hemma under vintern och det är viktigt.

I förra veckan inför VM-genrepet kom rapporter om att Andre Myhrer var skadad – något som skapade såväl rubriker som en del oro inför det stundande mästerskapet.

Det hela handlade om en bristning i låret. Men nu ger han lugnande besked:

– Det känns bra faktiskt. Det gjorde det redan i tisdags och det var inget jag stördes av när jag åkte. Det var mer att jag inte fick träna inför racet som var viktigt för mig. Men jag tyckte att åkningen satt bra och det var inga konstigheter.

Det är alltså inget som stör dig längre?

– Nej, man får tänka sig lite för vad man gör. Men det är svårt att värja sig mot en sådan sak.

Myhrer var sexa efter det första åket – 1,43 efter suveränen Marcel Hirscher. Men i andra tog det slut efter en miss i första branten.

– Trots en ganska stort misstag gjorde jag ett riktigt bra åk och det kändes som det ska göra. Det är viktigt för huvudet framför allt. Tråkigt med en grensling i andra åket, men det som jag är nöjd med ändå är att jag gick för det och satsade för att ta mig upp på pallen.

Myhrer fick i sin fjärde OS-start till slut sitt efterlängtade guld under tävlingarna i Pyeongchang i februari i fjol. Men årets säsong har hittills inte varit som han hade hoppats.

Efter premiären i finska Levi den 18 november som gav en tredjeplats har resultaten sett ut enligt följande i slalomvärldscupen:

► 20/12 (Saalbach-Hinterglemm): 12:a.

► 22/12 (Madonna de Campiglio): Kvalificerade sig inte för andra åket.

► 1/1 (Oslo): 4:a (parallellslalom).

► 6/1 (Zagreb): Kvalificerade sig inte för andra åket.

► 13/1 (Adelboden): Körde ur.

► 20/1 (Wengen): 13:e.

► 26/1 (Kitzbühel): 7:a.

► 29/1 (Schladming): – Körde ur.

André Myhrer igen:

– Det är ingen höjdarsäsong. Det är mycket som gått emot. Efter en bra start i Levi gick jag in i en period där ingenting funkade. Jag hade dålig fart under skidorna och åkte också på en magsjuka i Madonna. Och det fortsatte i Zagreb när jag inte kvalade in.

– Men sen tycker jag att vi lyckades vända på säsongen. Vi fick ner en tränare som kom in med lite ny energi i hela gruppen. Det tror jag var viktigt inte bara för mig utan även för alla andra i laget, både tränare och åkare.

– I Adelboden var det också bra åkning, men dock en urkörning. I Wengen var det lite kniven på strupen för att få poäng och startpositioner inför VM. I Kitzbühel försökte jag att bomba på. Det gav en bra sjundeplats efter en bra åkning. Det finns där. Men resultaten har inte riktigt visat det.

Hur frustrerande har det varit?

– Det är klart att det är frustrerande. Jag åker inte runt för att delta. Sen tror jag är mer avslappnad till det än vad jag var för tio år sedan. Jag kom hem i går (läs onsdag) och grabben hoppade upp i famnen.

– Det är klart att jag inte lever och dör med det här. Det finns något annat också. Sen är man tävlingsmänniska om man vill alltid vara med och slåss däruppe.

Vad åker du till VM med för känsla?

– En bra känsla. Det ska bli otroligt kul att komma dit och något jag sett fram emot väldigt länge. Jag åker inte dit med resultaten jag hade önskat. Men dock åker jag dit med en bra fart som jag inte hade i början av säsongen. Jag kommer till VM och slår lite i underläge, säger André Myhrer.