Hans Lindeberg: Alpina VM inomhus är ingen hållbar lösning

Känslan när Anna Swenn-Larsson tog silver i damernas VM-slalom var mäktig. Jublet från 16000 i målområdet växte till ett vrålande eko längs berget och följde hennes ner under silveråket.

En bragd att hålla för trycket i det läget. Ögonblicket i lördags var höjdpunkten på Åre-VM.

Två dagar tidigare. Regnet hade vräkt ner. Orimliga fem, sex plusgrader. En stenhård nordväst drog in över målområdet.

Reklamskyltarna i backen var på väg att sopas bort. Vi var långt ifrån lika många som kurade i vinden under damernas andra storslalomåk.

Kraften i skidåkningen nerför berget

Då väckte Sara Hector liv i VM-stämningen. Med ett inspirerat åk och sprudlande glädje över sin sjundeplats trotsade hon västanvinden.

Snarare kändes det som att blåsten värmde och förstärkte glädjen.

Som att det hänger ihop. Kraften i skidåkningen nerför berget ackompanjerades av vindarna.

Naturen sätter villkoren för själva tävlandet

Det som är fängslande med en utomhussport som alpin skidåkning är hur naturen sätter villkoren för själva tävlandet.

Åreskutan - berget - är en förutsättning för alpina-VM. Med sina vindar och väder men den här veckan visar att något är på väg att förändras.

Vädret blev ett slagträ

Under VM har det varit en himla massa snack om vädret.

Till att börja med italienska landslaget som glömde att läsa vädervarningarna och skyllde snökaoset i Stockholm på arrangörerna. Vädret blev ett slagträ i försöken att sänka Stockholm OS-ansökan och ta hem vinterspelen 2026 till Italien.

Sedan blev det VM från sträng kyla, dimma, stormvindar, snö till mildväder, regn och tidig vårsol.

Inget dåligt facit för utomhusidrott i fjällvärlden

Efter halva herrstörtloppet slutade snöandet. Blåsten gjorde damernas störtlopp superkort. Å andra sidan har alla tävlingar kunnat genomföras tack vare hårt arbete av arrangörerna samt tonvis med salt och vatten.

Det är inget dåligt facit för utomhusidrott i fjällvärlden två veckor i februari.

Utom med rent konstgjorda metoder

Mycket lite talar för att förhållandena för alpint tävlande i italienska alperna om åtta år är lättare att bemästra. Risken är väl istället att det överhuvudtaget inte går att genomföra alpina tävlingar. Utom med rent konstgjorda metoder.

Åre-VM har gått från under minus 20 till plus sex. Erfarenheten säger oss att perioder av hård blåst och kraftiga mildväder under vintrarna har blivit vanligare. Att förklara två veckor med besvärliga väderförhållanden som ett direkt resultat av den globala uppvärmningen är att dra det för långt.

En praktisk lösning vore att flytta inomhus

Däremot avspeglar VM i Åre exakt vad klimatforskarna förutspår. Ett väder med fler extrema inslag.

Det innebär förändrade villkor för utomhusidrott på snö. Frågan är vilken väg alpina skidsport ska ta?

En praktisk lösning vore att flytta inomhus. Till gigantiska störtloppshallar byggda i något oljerikt land på afrikanska östkusten, till exempel.

Hellre då köra på i det längsta

Det låter förstås som en utopi, men bli inte förvånad om tankarna skulle dyka upp.

Förnekelseprocessen inför klimathotet är stark. Hellre då köra på i det längsta än att ta riktigt obekväma beslut.

Därför är det mycket positivt att arrangörerna verkligen ville genomföra hållbara VM-tävlingar även om det mest blir som en symbolfråga.

Betydligt mer kraftfulla åtgärder krävs för att på allvar minska den klimatpåverkan internationell vintersport står för.

Det är vi själva som bär skulden

Det handlar om kortare säsonger. Färre tävlingar koncentrerade till några orter med hyfsat säker vinter, Krav på fler resor med tåg istället för flyg. (Ur det perspektivet kanske Åre ligger bra till.)

Och förstå att det är vi själva som bär skulden om störtloppsstarten ibland måste flyttas ner. Att höra åkare klaga på dåliga väderförhållanden låter som att stoppa huvudet i sanden.