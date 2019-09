Ambulansen i Funäsdalen säger nej till nya lokaler: "Bättre satsa pengar där de behövs"

Ambulanspersonalen i Funäsdalen har i dag fullt ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet, enligt Torbjörn Lennartsson, som förutom ambulanssjuksköterska även är Vårdförbundets skyddsombud för ambulansen i Härjedalen.

I Funäsdalen planeras sedan en tid en ny hälsocentral och ett nytt äldreboende. I ritningarna som presenteras finns även nya lokaler för ambulansen med.

Samtidigt dras ambulanspersonalen i Hede med lokaler som inte räcker till för verksamheten. Byggnaden är fuktskadad, garaget är inte anpassat för att rengöra ambulansen och utrymmen för omklädning och dusch är för små.

– Det är ju i Hede och även i Järpen som det behövs nya lokaler. Vi har inget behov av det. Satsa pengarna där det behövs istället, säger Torbjörn Lennartsson.

Han har inget emot att det byggs en ny hälsocentral, men tycker att det är slöseri med skattemedel att bygga nytt för ambulansen. Deras lokal byggdes 2006 till och kostade knappt fem miljoner. Den ligger strax bakom hälsocentralen, och kommer inte att hamna mycket längre bort om planerna på en ny hälsocentral blir verklighet. Dessutom är hyran, som betalas av Region Jämtland Härjedalen, inte särskilt hög, enligt Torbjörn Lennartsson.

– Vi betalar 46 000 kronor per år för våra lokaler. Om det ska byggas nytt kommer det säkerligen att bli betydligt dyrare. Jag tror inte vi kan hyra billigare än vad vi göra idag. Dessutom finns det ingen möjlighet att tvätta ambulansen i den lokal som planeras. Då har vi fått höra att vi ska tvätta på OK, men där går inte vår bil in.

Tom Silverklo, centerpartist och ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, besökte förra veckan hälsocentralen i Funäsdalen och lyssnade bland annat till synpunkterna från ambulansen.

– Det här är ju en fastighetsfråga och än så länge har jag ingen riktig uppfattning om detta. Men regionen befinner sig i en krass ekonomisk verksamhet och det är jätteviktigt att de satsningar vi gör är rätt, att de fungerar i dag men även om flera år.

En ny byggnad ger sannolikt en högre hyra, ett argument för att inte bygga nytt är ju att ambulansen har en förhållandevis låg hyra idag, vad säger du om det?

– Ekonomi är ju en viktigt faktor, men det finns också andra saker att ta med i beräkningen. Vi kommer att behöva ett tätare samarbete mellan primärvård och ambulansvården och kanske är det värt en högre kostnad om en patient får rätt vård snabbare. Det är många faktorer som spelar roll. Men jag hör vad de säger, och jag är väldigt glad att jag fått vara här idag och se verksamheten på nära håll, säger Tom Silverklo.

Häromveckan kom flera besparingsförslag om rör ambulansen, bland annat försämrad nattbemanning på somrarna för ambulansen i Hede. Det förslaget drogs tillbaka innan det ens nått politikernas bord, men sparförslaget om utökad jourtid ligger kvar.

– Jag tycker det rimmar väldigt illa, att man vill spara samtidigt som man vill lägga pengar på att bygga lokaler som vi inte vill ha eller behöver, säger Torbjörn Lennartsson.

