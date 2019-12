Analys: Så här bra är nya Jämtland Basket – Sportens expert betygsätter varje lagdel

Vår ambition är att gå igenom Gehrkes nya gäng, lagdel för lagdel och sätta betyg på spelarna.

Vid förra veckans presskonferens, som kan ses här, talade Torbjörn Gehrke i stora ord om sitt nya lag. Hans optimism var tydlig och han lovprisade bland annat Thomas Massamba, som "den största värvning som Jämtland Basket har gjort när det gäller svenska spelare".

Massamba är rejält motiverad att gå igång med sitt nya lag.

– Jag är otroligt laddad på grund av att jag sett potentialen på laget. Nu kan jag verkligen ta tag i det här med mina egna händer, förklarar han under presskonferensen.

Många Jämtlandssupportrar känner kanske samma typ av positiv "laddning". En av dessa, som följt laget sedan i slutet av 1980-talet, säger så här:

– Jag är försiktig optimist. Jag tror att vi kan gå hela vägen (ta SM-guld) om två saker faller på plats. Ett, att den nye guarden (Nelson) är bra. Två, om Tavrion (Dawson) kommer tillbaka och hinner komma i form igen. Han kan bli vågmästare. Ja, han är så pass bra att han kan gå in på topp-5 när det gäller bästa spelare som Jämtland haft i historien.

Här kommer beskrivning och betyg på dagens Jämtland Basket, där Davon Bell och Toomas Raadik har lämnat och Thomas Massamba och Marshall Nelson har tillkommit:

Pointguard - betyg 5.

Thomas Massamba och Marshall Nelson.

Plötsligt har Jämtland en pointguard-uppsättning som kan jämföras med fjolårets (Myers–Rönnqvist). Inte i spelstil, men i total kvalitet. Det vill säga om Nelson är så pass bra som siffrorna säger. Framförallt har man fått in en härlig mix. Massamba med det stora ledarskapet, med det fantastiska försvarsspelet, den fantastiska fysiken och den stora vinnarskallen. Den 120-faldiga landslagsspelaren har dessutom offensiva kvaliteter i passningsspelet och när han tar bollen hårt till korgen..

Nelson är ett oskrivet kort, men mycket pekar på att han är en äkta målgörare. Trygg i sitt skytte, i sin dribbling och i sitt sätt att ta sig till korgen. Osäkerheten om hans kapacitet är förståelig eftersom de fina siffrorna kommer från lägre ligor i Australien. Vi tror dock att instinkten och talangen att göra mål bör kunna överföras till svenska SBL.

Andreguard – betyg 4.

Jaan Puidet, Max Tandberg-Vall.

En estländsk försvarsfantom och viljespelare samt en Jämtlandsfostrad bolltalang, med en uppsida som vi fortfarande bara har sett skymten av. I sina bästa stunder är Puidet en av ligans bästa tvåor. Är just nu topp-11 i steals, returer och assists. Energi- och löpstark och med en stil där han alltid går "all in".

Tandberg Vall är en av de största bolltalanger som Jämtland fostrat. Hans blixtrande förstasteg, atletism och försvarsspel håller klar liganivå. Med ett förbättrat skytte är han en potentiell matchvinnare.

Small forward – betyg 3.

Steven Haney, Olle Stümer, John Pålsson.

En utpräglad skytt samt två svenska talanger. Jämtlands svaga punkt hittar vi på position 3, såvida inte Gehrke väljer att delvis matcha in Nelson här. Haney är den givne startern och den givne målgöraren. Han snittar mest poäng i laget (18,3 poäng) och har en fysik och en rörlighet som gör honom till Jämtlands kanske största glädjeämne hittills.

Stümer, som snittar åtta minuter per match, har en fin basketkropp och rör sig bra. Hans minus är skyttet. Pålsson är en naturlig skytt, med en bössa som skiljer honom från mängden. Hars utveckling från i fjol är remarkabel, vilket han visade i segermatchen mot Södertälje, med tre treor och titeln "liten matchvinnare".

Power forward – betyg 4.

Justin Gordon, Alexander Yemane.

Gordon har varit sensationellt vass i sina tre matcher. Snittet på 24 poäng och hans explosiva och utmanande spelstil adderar en ny dimension till laget. Kan skapa sitt eget skott, vilket är oerhört viktigt för att öppna upp täta försvar. Besitter också en bättre distansbössa än vad ryktet skvallrat om.

Yemane är en mångårig U-landslagsman och har tydlig talang i framförallt sitt skytte. Behöver ytterligare någon minut per match för att ta nästa steg.

Center – betyg 5.

RT Guinn och Jordan Semple.

Riktigt stark uppställning, med RT som den stabile lagkaptenen och ledaren. Har en basket-IQ av landslagsklass. Semple skiljer sig också från mängden. Så smart och så lurig i sitt spel runt korgen. Det går inte snabbt, men det finns en effektiv tanke med allt som han gör. Snittar 16 poäng och 9 returer, där den sista siffran är fjärde bästa i ligan. Semple är också fyra när det gäller effektivitet, före en sådan stjärna som Marcus Tyus i Borås.

Långtidsskadade: Gustav Hansson och Tavrion Dawson. Oklart när de är tillbaka. Hansson tidigast i slutet av december, Dawson kanske i januari,

Betygsskala

6: Landslagsklass. 5: Mycket bra, 4: Bra, 3: Godkänd, 2: Inte godkänd, 1: Dålig,