Andreas Olsen: ÖFK kan lite om att vinna mästerskap – mer om streckstrider på hösten

I fjol var ni några som mejlade mig när vi påpekade att ÖFK:s dåvarande förlustsvit på fyra matcher var den längsta på åtta år.

”För mycket negativt fokus”, minns jag att några tyckte.

Enligt mig var den faktadetaljen framför allt anmärkningsvärd för att den visade vilken otrolig framgångssaga Östersunds FK producerat under Graham Potters tid vid rodret.

Ett år efter den där förlustsviten på fyra matcher är det för mycket som stormar runt klubben att formkurvan bara känns som en parentes. Men jag ska nu lägga allt om ekonomi, juridik och påstådd politik åt sidan och fokusera på det rent sportsliga.

Nu är nämligen förlustsviten fem matcher. Falkenberg drog in ÖFK i streckstriden på allvar.

Jag skrev också i direktrapporten från lördagens match att spelet liknade en match mellan ÖFK och Älgarna i division 2 Norrland. Det skrevs i stunden men funkade för mig som en påminnelse om denna klubbs historia och vilken dy den varit i, för att travestera Håkan Hellström.

Liknelsen med Älgarna var tagen helt ur luften, men jag kollade nu upp att när ÖFK mötte Älgarna 2011 var det 536 åskådare på plats på Jämtkraft Arena för att se Brian Wake göra hattrick i 3–0-segern.

Jag ser också ordet ”medgångssupporter” strösslas till höger och vänster just nu.

Om det skulle visa sig vara så att det är just dessa 536 personer som beskyller andra för att vara medgångssupportrar har jag inga problem med det. Men jag har också under senaste tiden fått bevis på att såväl insändarskribenter som en herre på Jämtkraft Arena jag samtalade med under veckan anser sig ha rätt att beskylla andra för att vara medgångssupportrar när de själva minsann gått på fotboll från att ÖFK spelade i superettan. Det är enligt mig att kasta sten i glashus.

Vart försöker jag då komma? Jo, jag tycker att det är fint att östersundare har slutit upp stort bakom ÖFK under de senaste åren. Jag menar inte att den som var på matchen mot Älgarna är mer värd än den som blev förälskad i Potters ÖFK och fortfarande går på varje match. Den som fortfarande går är i sin tur inte mer värd än den som eventuellt vänt ÖFK ryggen.

Supportrar i alla dessa tre kategorier har däremot under nästan ett decennium blivit bortskämda med att Östersunds FK bara klättrat mot toppen. Vi kanske kan må bra av att komma ner på jorden och minnas att ÖFK fortfarande spelar på en högre nivå än något annat lag från Jämtland spelat på någonsin.

Nu är ÖFK tillbaka i rollen som lindansare, som vi var vana vid att se under så gott som varje höst under 00-talet.

Jag tror att det är dags att både supportrar och förening slutar både tänka på och prata om Europaspel och mästerskap och i stället fokuserar på det som den här klubben faktiskt har mest erfarenhet av: streckstrider på hösten.