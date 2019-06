Inget jämtlandsstopp på Doug Seegers sommarturné – men du behöver inte åka långt för en konsert ändå

Det krävs bara att ta sig över länsgränsen mot Västernorrland och köra i 22 kilometer ytterligare för att kunna se Doug Seegers i Haverö 12 juli, under Haveröveckan i Östavallstrakterna i Ånge kommun. Det är på Haverö Hembygdsgårds utomhusscen som man kan uppleva Doug Seegers under första dagen av glesbygdsfestivalen ”Kick Off Haveröveckan & Bygdeutveckling”. Konserten arrangeras av Haverö Hembygdsförening och Rootsy Music.

Under festivalen kan man också uppleva föreläsning med den landsbygdsutforskande journalisten Po Tidholm och östersundskillarna i Regnander Göransson Duo. Kanske har du upplevt östersundarnas röj i Klövsjö i vinter? Den typen som är gjord för att sjunga med i?

Utöver Haverö får också Älandsbro, norr om Härnösand, besök av den skönsjungande amerikanen som upptäcktes på gatan i Jill Johnsons tv-program ”Jills Veranda” i Nashville. 9 juli spelar Seegers i Älandsbro.

Förutom att artisten är omåttligt populär i Jämtland var han en tid efter tv-programmet också bosatt i länet.