Angelica drabbades av bedragare via Swish - vill varna andra: "Jag ser själv hur lätt det är att bli lurad"

För en dryg vecka sedan blev Angelica Borg kontaktad på messenger av en tjej som ville köpa den mobiltelefon som Angelica Borg hade ute till försäljning via en sida på Facebook. Telefonen skulle skickas mot fraktkostnad och köpet skulle betalas via Swish.

Men köparen hävdade att det inte gick att swisha och stod på sig att Angelica skulle vara tvungen att logga in på sin bank och höja beloppet för hur mycket man kan ta emot.

– Men det går ju inte. Man kan höja beloppet för hur mycket pengar man kan skicka men det går att ta emot hur mycket som helst, berättar Angelica.

– Köparen frågade vilken bank jag hade, där har vi en varning, men jag tänkte inte alls på det. Så jag loggade in.

Angelica tror att köparen förmodligen redan hade tillgång till hennes personuppgifter och på så sätt fick tillgång till hennes konton när hon loggade in med sitt bankID. När det avtalade köpet på 3651 kronor skulle genomföras via Swish fick Angelica åter logga in på sin bankapp för att kontrollera att beloppet förts över bara för att upptäcka att hon hade en insättning på det tiodubbla beloppet, 36 510 kronor.

På ett förslaget sätt hade bedragaren lyckats föra över de 36 510 kronorna från Angelicas eget sparkonto och hävdade nu att det hela var en felinsättning från bedragarens sida. Angelica förde, i god tro, tillbaka de resterande dryga 32 000 kronorna till bedragaren bara för att upptäcka att det i själva verket var hennes egna pengar.

– Det känns jättejobbigt. Min sambo och jag har bott på sjukhuset i två månader med en för tidigt född son och jag har slitigt och sparat för de här pengarna så att jag skulle ha lite extra nu när jag blir mammaledig, säger Angelica.

– Jag hade en bra summa på sparkontot och så på bara två minuter är pengarna borta.

När bedragaren dessutom på ett påstridigt sätt ville att Angelica skulle logga in med engångskod för att hejda påstådda reservationsbelopp sa hon stopp. Men då var det redan för sent.

Bedrägeriet har polisanmälts och banken kontaktats men det återstår att se om hon tillslut kan få tillbaka sina pengar.

– Jag hoppas verkligen det. Det är inte bara några hundralappar vi pratar om utan över 30 000 kronor.

Nu vill Angelica varna andra för den här typen av bedrägerier.

– Jag ser själv hur lätt det är att bli lurad och hoppas att folk tänker på att aldrig ge ut några koder. Börjar någon be en öppna sitt bankID - sätt stopp och tänk efter innan man gör det.