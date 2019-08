Anhöriga till de boende: ”Det är som om ingen törs ta i det”

I början av sommaren var Tommy Ericssons 89-åriga mamma Ingrid en av de fyra boende på Brismarksgården som drabbades av lunginflammation. Händelsen blev startskottet på den vattenutredning som skulle visa sig handla om bakterien legionella.

Skulle det här ha handlat om någon annan verksamhet skulle det aldrig ha accepterats, men med äldre som inte kan prata för sig själva verkar det inte vara så noga.

Efter sjukdomen har Ingrid blivit sämre och sämre, berättar Tommy Ericsson. Att dessutom inte haft möjligheten att kunna bli riktigt ren, har hon tyckt varit mycket jobbigt.

Läs mer: Brismarksgårdens boende lider av att inte kunna duscha – Hjördis: ”Det är åt skogen”

Under onsdagen fick hon och några andra, relativt pigga, boende hjälp med att ta sig till Nya Närvården i Hoting för att få duscha, men innan dess har de varit hänvisade till så kallade campingduschar.

– De har inte fått duscha i sina egna lägenheter överhuvudtaget. Det syns på henne att hon inte tycker det är trevligt. Hon har alltid varit noga med håret, och ville klippa sig och permanenta sig inför midsommar, men nu blev det inte så. Det är tragiskt.

Förutom själva situationen, kritiserar Tommy Ericsson bristen på information från Brismarksgården. När Ingrid samtidigt drabbades av både den rejäla lunginflammationen och en urinvägsinfektion, fick varken han eller hustrun Eva veta det förrän det pågått ett tag.

– Vi trodde ju att hon skulle stryka med, säger Tommy Ericsson.

Även i nuläget lyser beskeden från boendet med sin frånvaro, och det oklart när de äldre ska få duscha i lägenheterna igen. Det senaste Tommy och Eva fått höra är att ytterligare provsvar ska analyseras.

– Förra helgen sa de att de hade skickat prover men inte fått svar. Man blir ju lite fundersam när de inte får snurr på det. Jag vet inte vad det sitter i. Jag tror inte att de har spolat några ledningar än, heller, säger Tommy Ericsson uppgivet.

ÖP har försökt få en bättre bild av händelseloppet – vad som gjorts under sommaren, vad som görs i nuläget och när situationen kan tänkas vara förbättrad – men utan framgång.

Det är olustigt. Jag tycker de är flata.

Enhetschefen Anna Forsner Andersson säger att hon inte kan besvara några frågor utan hänvisar till fastighetsförvaltaren Per Dahlén. Per Dahlén upprepar det: han kan inte besvara några frågor utan hänvisar tillbaka till vården. Och Åsa Engman, verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Strömsunds kommun, hänvisar i sin tur tillbaka alla frågor till Per Dahlén.

– Det är olustigt. Jag tycker de är flata, säger Tommy Ericsson.

Han betonar att personalen på Brismarksgården gör ett väldigt bra jobb – men inte ledningen. Hustrun Eva håller med:

– Vad sjutton ska man göra? Vi försöker via kommunen och de ansvariga, men det är som om ingen törs ta i det, eller tar det på allvar. Skulle det här ha handlat om någon annan verksamhet skulle det aldrig ha accepterats, men med äldre som inte kan prata för sig själva verkar det inte vara så noga.

Läs mer: Legionella har upptäckts på särskilt boende i Hoting